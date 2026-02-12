Espana agencias

Molina: “Yo también me sorprendí de ser titular, sinceramente”

Madrid, 12 feb (EFE).- Nahuel Molina, lateral internacional argentino del Atlético de Madrid, admitió este jueves que se ha sorprendido por ser titular en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona y mostró su agradecimiento a Diego Simeone, que “siempre” le “tiró para adelante cuando las cosas no salían”.

“Yo también me sorprendí, sinceramente. Después, agradecido siempre. Tuvo palabras de aliento conmigo, siempre me tiró para adelante cuando las cosas no salían de la mejor manera, no sólo él, sino el cuerpo técnico, los compañeros, la gente que trabaja en el día a día con nosotros. Esa unión que tenemos entre todos, sea el que sea, le toque al que le toque, tira para adelante y hace que estemos todos a buen nivel”, declaró.

Para él, fue “un partido hermoso, lindo, disfrutando” con la afición. “Un encuentro que lo pudimos abrir rápido también. Entonces, el resultado favoreció y después, en lo personal, feliz de aportar para el equipo los minutos que me toquen, sea de titular o suplente”, dijo.

“Al final, es una victoria. Este club te exige ganar todos los partidos. Se disfruta porque es una semifinal, es un gran rival, pero este club te exige ganar. No hay otra cosa”, abundó Molina, que consideró que “siempre la afición es importante” y añadió: “Esa armonía cuando jugamos de local se hacen sentir siempre y feliz de tenerlos”.

Aún queda el duelo de vuelta en el Camp Nou. “Queda otro partido, son 90 minutos y tenemos que salir con las mismas ganas, el hambre de ganar y llevar a este club a una final”, afirmó.

Molina también habló de Julián Alvarez y su reencuentro con el gol, al tiempo que descartó que haya pasado “malos momentos” durante su sequía de once partidos sin marcar. “Lo conozco ya hace tiempo. Sé que es un profesional increíble, una persona increíble, que tira para adelante siempre. Un ganador, sin duda. El gol de hoy no quiere decir que antes estaba mal ni ahora está muy bien. Es un luchador y un ganador y va a tirar siempre para adelante, porque es un pibe increíble”, explicó. EFE

EFE

