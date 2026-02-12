Espana agencias

La Audiencia Nacional procesa al líder de la presunta trama de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha decidido procesar a Ignacio Torán, el presunto líder de la trama de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF Óscar Sánchez, al entender que existen "sólidos indicios" en su contra.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el instructor acuerda el procesamiento de Torán, de otros supuestos participantes y de varias empresas que habrían servido para las operaciones de la presunta red de narcotráfico.

Sobre Torán, el juez tiene en cuenta los últimos informes aportados a la causa por la Policía Nacional, que "permiten la agravación cuantitativa y cualitativa de las imputaciones por delitos graves de tráfico de drogas de grave daño en el marco de una organización criminal internacional", así como de "blanqueo de capitales procedente del narcotráfico" y "en calidad de jefe o director".

A ellos añade que la previsión de penas por esos presuntos delitos alcanza los 27 años de cárcel y multas.

El juez señala que el resultado del análisis de parte de los dispositivos incautados a los principales investigados, uno de ellos el exjefe de la UDEF, "acredita ahora de manera total" que Torán ha dirigido y coordinado la introducción de 39 contenedores con cocaína, "introduciendo en España, desde al menos 2020, una cifra estimada en más de 73 toneladas de cocaína con un valor de mercado de 2.060.159.283 euros".

A su juicio, se ha evidenciado "no sólo su directa implicación en las actividades de tráfico de drogas, sino también su liderazgo en la organización, su actuación concertada con Sánchez, movido por el ánimo de lucro".

Y apunta que, al margen de su "implicación absoluta" en la introducción del contenedor de 13 toneladas de cocaína por Algeciras en octubre de 2024 que fue descubierto por los agentes y aceleró la causa judicial, tiene "conexiones con grandes narcotraficantes que eluden la acción de la justicia" residiendo en el extranjero, como Alejandro Salgado, alias 'El Tigre', a quien también procesa.

COCAÍNA EN CONTENEDORES DE FRUTA

El juez considera que la investigación de la Policía "acredita sin ningún género de dudas la estabilidad temporal de la organización criminal, que introducía la cocaína en contenedores de fruta, los cuales eran introducidos por Sánchez", que no aparece en esta lista de procesados, "en los sistemas de coordinación policial y descargados por la organización liderada por Torán en las instalaciones de Eduardo Montero", otro de los procesados.

Asimismo, indica que Torán anotaba los pagos en efectivo a los otros integrantes, un dinero que conseguía "de la introducción de ingentes cantidades de cocaína en territorio nacional, así como sus 'inversiones', es decir, sus estructuras de blanqueo de capitales para reintegrar al circuito legal los beneficios del narcotráfico".

El instructor acordó este lunes enviar a prisión provisional a Torán, tres días después de que fuera detenido en el marco de las pesquisas después de acogerse a su derecho a no declarar como investigado.

La Fiscalía pidió en ese momento la detención de Torán, alegando que el riesgo de fuga había aumentado porque la investigación está muy desarrollada y va camino de juicio.

Cabe recordar que Torán fue puesto en libertad el pasado mes de abril después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociese que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad por no facilitar a su defensa "elementos esenciales" de la causa necesarios para impugnar la privación de libertad.

