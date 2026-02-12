El rey cobrará este año 4.300 euros más, hasta los 290.000 euros, y la reina, 160.000

Madrid, 12 feb (EFE).- Felipe VI cobrará este año 290.000 euros, 4.311 más que en 2025, y la reina percibirá 160.000 euros, 2.881 más, en aplicación de la subida del 1,5 % aprobada para los funcionarios del Estado, según ha informado este jueves la Casa Real.

Estos fondos proceden de la partida destinada a la Jefatura del Estado en los presupuestos generales del Estado, que se mantiene en 8,4 millones de euros al estar prorrogadas desde 2023 las cuentas públicas.

De acuerdo con la Constitución, es el rey el encargado de distribuir "libremente" estos fondos y, desde hace ya seis años, solo reciben una asignación anual el propio jefe del Estado, la reina Letizia y la reina Sofía, que percibirá este año 131.000 euros, 2.438 más. EFE