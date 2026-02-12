El PNV celebra que haya acuerdos "entre diferentes" en el Congreso ante "problemas reales" como la multirreincidencia

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha destacado este jueves que la votación sobre la ley de multirreincidencia ha demostrado que es posible alcanzar acuerdos "entre diferentes" para hacer frente a "problemas reales".

En declaraciones en los pasillos de la Cámara, Vaquero ha admitido que la legislatura "está muy complicada" porque existe una "mayoría negativa", pero ha destacado que también se dan esos pactos entre "diferentes sensibilidades" cuando "hay un problema real al que mirar a la cara".

Por eso ha señalado que, en vez de preguntar a los grupos que han votado a favor de esta nueva regulación de la multirreincidencia habría que interrogar a los que no lo han hecho "por qué no quieren hacerle frente a unos problemas reales y que la ciudadanía siente".