El Constitucional rinde homenaje a Tomás y Valiente y su legado en el 30 aniversario de su asesinato por ETA

El Tribunal Constitucional (TC) ha homenajeado este jueves a Francisco Tomás y Valiente, magistrado y presidente emérito de la corte de garantías, asesinado por ETA el 14 de febrero de 1996, del que se ha destacado su legado e innovación en el órgano.

Ha sido en un acto encabezado por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que ha resaltado la labor de Tomás y Valiente para el prestigio de la institución, recordando además que fue quien animó hace tres décadas a tomar "decisiones innovadoras en la ordenación del trabajo".

Tomás y Valiente formó parte del primer Colegio de Magistrados del Tribunal Constitucional, nombrado en febrero de 1980, y fue también el segundo presidente del TC (1986-1992), catedrático de Historia del Derecho, consejero de Estado y "jurista excepcional, reconocido unánimemente por su rigor intelectual, su magisterio académico, su compromiso cívico y su firme defensa de los valores democráticos", ha reivindicado Conde-Pumpido, según una nota de la corte de garantías.

Conde-Pumpido ha defendido que "la legitimidad de los magistrados viene dada por la Constitución, por lo que, frente a las críticas o descalificaciones, en ocasiones excesivas, la única respuesta posible es el cumplimiento riguroso de nuestro deber, trabajando con imparcialidad, independencia y fidelidad a la Constitución".

CONTRIBUCIÓN SOBRESALIENTE

Y ha ensalzado que la contribución de Tomás y Valiente --en sus 12 años como magistrado y seis como presidente-- fue sobresaliente, destacando una generosidad intelectual y un buen hacer que afianzaron al TC como institución y sentaron bases sólidas para trabajar por los derechos fundamentales, la igualdad y la libertad.

"Trabajamos por y para la ciudadanía, y nada resulta más estimulante que ver que nuestro trabajo se percibe y se valora", ha hecho hincapié.

En el acto han estado presentes la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, y los magistrados Ricardo Enríquez, Ramón Sáez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, María Luisa Segoviano, César Tolosa, Juan Carlos Campo, Laura Díez y José María Macías, así como uno de los hijos de Tomás y Valiente.

También han asistido al homenaje los presidentes eméritos del Constitucional, Pedro Cruz, María Emilia Casas, Pascual Sala, Juan José González, el vicepresidente emérito Juan Antonio Xiol y los magistrados eméritos Rafael Gómez-Ferrer y Andrés Ollero.

