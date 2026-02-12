Espana agencias

De la Fuente: "Es un año apasionante que vamos a intentar empezarlo bien y acabarlo mejor"

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El seleccionador español Luis de la Fuente se mostró expectante y motivado por el año que el equipo nacional tiene por delante, tras conocer los adversarios en la próxima edición de la Liga de Naciones, con Croacia, Inglaterra y la República Checa, según deparó el sorteo.

"Queda un año apasionante, fantástico. Vamos a intentar empezarlo bien y acabarlo todavía mejor", indicó De la Fuente, que ya piensa en la Finalíssima contra Argentina como inmediato compromiso con la selección en un año que incluye el Mundial 2026 y después la Liga de Naciones.

El seleccionador español recordó la complicación que supone la Liga de Naciones, cada temporada más disputada. "Es una competición muy difícil, durísima, a la altura de una Eurocopa. Cuando llegue habrá que pensar en ella pero exige sacar la mejor versión", dijo.

"Es un torneo con un gran prestigio y todas las selecciones dejamos todo y peleamos por conseguirla. Año tras año, lógicamente, se acrecienta todo esto", dijo Luis de la Fuente, seleccionador de España que se medirá con Croacia, Inglaterra y la República Checa en la fase liga.

"En esta quinta edición, los equipos que la conocemos ya perfectamente, nos aferramos a todas las opciones con ganas y fuerza para intentar conseguirla", apuntó en declaraciones a la Federación Española de Fútbol.

De la Fuente acudió a Bruselas, donde se celebró el sorteo de la Liga de Naciones. El año 2026, con la Finalíssima, el Mundial y la Liga de Naciones será un año intenso.

"No hay tregua. Estamos sin parar, exigencia, responsabilidad y profesionalidad y estamos en lo más inmediato que es la Finalíssima. Estamos ilusionados y luego ya pensando en todo lo que nos viene en junio", concluyó. EFE

