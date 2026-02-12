Espana agencias

1-1. Alianza Lima queda eliminado de la Libertadores tras empatar con debutante 2 de Mayo

Guardar

Lima, 11 feb (EFE).- El 2 de Mayo de Paraguay avanzó este miércoles a la segunda fase de la Copa Libertadores en su primera participación en el torneo continental al empatar 1-1 contra el peruano Alianza Lima, que queda fuera del torneo tras perder en el partido de ida.

La posesión de balón en el primer tiempo fue del 57 % para los locales aunque la primera oportunidad de gol llegó primero para el 2 de mayo en el minuto 16 y, a continuación, Alianza respondió y Eryc Castillo estuvo cerca de anotar el primer tanto.

En el minuto 40 se abrieron las posibilidades para el conjunto blanquiazul cuando un disparo de Luis Avíncula pegó en la mano de un rival y el árbitro brasileño Flavio de Souza pitó un penaliti a su favor, pero Castillo no logró acertar y el portero Ángel Martínez atrapó la bola.

El ritmo aceleró en el segundo tiempo en el estadio Alejandro Villanueva, del barrio limeño de La Victoria, cuando Advíncula metió el primer gol del partido con un potente remate.

Poco después, De Souza pitó un penal a favor del 2 de Mayo y Wilson Brahian Ayala anotó el 1-1 que daba ventaja a los visitantes, que ganaron la semana pasada 1-0 a los peruanos en el partido de ida en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.

Martínez tuvo dos paradas seguidas en los últimos intentos de los del argentino aliancista Pablo Guede por adelantarse en el marcador y salvar la última oportunidad de los limeños de clasificarse.

El 2 de Mayo celebró exultante el resultado y se encontrará en la segunda fase de la Copa Libertadores con el Sporting Cristal de Perú.

Tras su buen papel el año pasado en la Libertadores, Alianza Lima queda así fuera del torneo y buscará evitar en casa que su eterno rival peruano, el Universitario, se haga con su cuarta liga consecutiva. EFE

(fotos)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Museu Tàpies explora la consolidación del imaginario del artista a lo largo de los 50

Infobae

Miles de docentes toman la calle en Cataluña en una huelga que pide más salario y recursos

Infobae

Más de 3.330 personas siguen desalojadas de sus viviendas en Andalucía

Infobae

Los agricultores hablan de "éxito" de la tractorada y piden negociar al Gobierno y al PP

Infobae

Álvaro Lorenzo lidiará seis toros a beneficio del Hospital de Parapléjicos de Toledo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La investidura se complica para

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

ECONOMÍA

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

El 37% de los españoles afirma continuar con su pareja por motivos económicos

Ya es oficial: la UE da luz verde a los tres euros de aduanas para paquetes pequeños de Shein, Temu y AliExpress

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad