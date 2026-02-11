Santos Cerdán: "Tengo muchos amigos socialistas que están conmigo"

Durante la comparecencia celebrada en el Parlamento de Navarra, Santos Cerdán aseguró que no ha vuelto a reunirse con integrantes del Partido Socialista desde su salida de prisión, incluyendo figuras destacadas como la presidenta de Navarra, María Chivite, el exvicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz, o la portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz. No obstante, el exsecretario de Organización del PSOE subrayó su respaldo interno señalando que “tengo muchos amigos socialistas que están conmigo”, según detalló el medio que reportó estos hechos.

El exdirigente socialista compareció este miércoles ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, centrada en la adjudicación de contratos públicos. Tal como consignó la prensa, Cerdán había anunciado, al inicio de su intervención, su intención de acogerse al derecho a no declarar. Alegó que la investigación judicial en la que se le vincula -identificada como causa especial 20775-2020-2- permanece secreta y destacó que no ha recibido comunicación oficial sobre su contenido, más allá de información difundida por los medios. Cerdán sostuvo que, en esa pieza separada, se exploran posibles vínculos con financiación ilegal dentro del PSOE, y que su propia participación en la causa sigue siendo una hipótesis plausible debido a que las acusaciones populares son las mismas que en otros procedimientos similares.

Santos Cerdán acudió al Parlamento de Navarra poco antes de las 10:00 horas, en medio de una significativa presencia mediática. El exsecretario socialista ingresó solo al edificio legislativo y evitó hacer declaraciones previas ante la prensa. La comisión de investigación atrajo la atención por las expectativas generadas en torno a su testimonio, especialmente tras el anuncio inicial de que guardaría silencio por consejo legal y respaldo constitucional mientras se mantenga el secreto de sumario.

Aunque en un principio manifestó la intención de no responder a las preguntas de la comisión, Cerdán optó más tarde por contestar al portavoz de UPN, Javier Esparza. Según reportó el medio, cuando Esparza le preguntó por su estado personal, Cerdán replicó que no consideraba relevante para el diputado cómo se encontraba. Este intercambio marcó uno de los momentos destacados de su comparecencia.

El exsecretario de Organización del PSOE, además, declaró ante los miembros de la comisión: “Demostraré mi inocencia”. La frase, recogida por los medios presentes en la sala, condensó el tono en el que Cerdán encaró su intervención, decidido a responder a las preguntas y a defender su posición ante las acusaciones en su contra.

Durante la sesión, el contexto judicial fue uno de los ejes centrales. Cerdán explicó que, según la información que ha trascendido a través de la prensa, permanece sujeto a investigación por una causa especial relativa a supuestas irregularidades en la financiación del Partido Socialista. Destacó que ni la Administración ni el órgano judicial le han notificado directamente el contenido de la causa, lo que motivó su deseo inicial de no declarar por la protección que le otorga tanto la Constitución española como la ley de enjuiciamiento criminal.

La presencia de Cerdán en la comisión de investigación forma parte de los esfuerzos del Parlamento de Navarra por esclarecer el proceso de adjudicación de contratos públicos en el marco de investigaciones judiciales abiertas. Tal como publicó el medio, la comparecencia estuvo precedida por días de expectativas en el ámbito político y mediático regional, ante la posibilidad de que el exdirigente aportara información relevante para la causa y su propio futuro político y judicial.

Las declaraciones recogidas durante la comisión, tanto las manifestaciones de respaldo de compañeros socialistas como la afirmación de Cerdán de que demostrará su inocencia, se produjeron en un ambiente de atención pública notoria. El exsecretario de Organización del PSOE utilizó la comparecencia para subrayar que mantiene relaciones de apoyo dentro del partido, a pesar de no haber mantenido contacto directo con algunos de sus principales referentes desde su salida de la cárcel.

De acuerdo con las versiones recogidas por la prensa, la investigación que motivó la comparecencia de Cerdán se mantiene bajo reserva judicial, siendo los propios medios de comunicación la principal fuente de información a la que el exdirigente ha tenido acceso sobre el procedimiento. La mención a la posible financiación ilegal añadió un componente de gravedad a las pesquisas parlamentarias y judiciales en curso.

La jornada parlamentaria en la que Santos Cerdán respondió finalmente a las preguntas de la comisión se enmarca en el contexto de una serie de comparecencias de otros responsables y testimonios vinculados al proceso de adjudicaciones públicas, procurando arrojar luz sobre los hechos investigados.