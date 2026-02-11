Espana agencias

Prisión para los cinco detenidos por la muerte de un hombre en el Sector Sur de Córdoba

Cinco personas han sido enviadas a prisión provisional y sin derecho a fianza tras ser arrestadas en Córdoba, mientras el tribunal investiga su posible implicación en un delito de asesinato ocurrido durante una pelea registrada el pasado fin de semana

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) comunicó que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, plaza número 3, dispuso el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para cinco personas, quienes permanecen bajo investigación por su posible relación con el delito de asesinato de un hombre en el Sector Sur de Córdoba. Según el TSJA, esta medida se dictó el miércoles, después de que los detenidos fueran arrestados tras los hechos ocurridos durante una pelea el fin de semana anterior.

El medio informó que las detenciones se realizaron en la calle Libertador Simón Bolívar, dentro de la capital cordobesa, poco después del altercado que resultó en el fallecimiento de la víctima. De acuerdo con la información oficial detallada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la agresión que desembocó en la muerte sucedió en la calle Loja cerca de las 15:45 horas del domingo.

Emergencias 112 Andalucía recibió una alerta donde se reportó una pelea y se advertía sobre la presencia de heridos en el lugar. Tras el aviso, el sistema de emergencias movilizó efectivos del servicio sanitario 061 junto con agentes de la Policía Nacional y la Policía Local para acudir de manera inmediata al sitio del suceso.

El TSJA expuso que a su llegada, los servicios de emergencia valoraron la situación y adoptaron las medidas necesarias en coordinación con las fuerzas de seguridad, confirmando la gravedad de la agresión. Posteriormente, las pesquisas abiertas llevaron a la identificación y arresto de cinco personas, ahora sujetas a la medida cautelar de prisión sin posibilidad de fianza, mientras avanza la investigación judicial.

El tribunal instruye el caso en fase preliminar para esclarecer los hechos y determinar la implicación de cada uno de los detenidos en los incidentes que resultaron en la muerte de la persona agredida. Los primeros elementos recogidos durante la intervención policial y sanitaria constituirán parte del sumario, mientras los equipos de investigación continúan recolectando testimonios y posibles evidencias.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la causa penal en curso se enmarca bajo la sospecha de un delito de asesinato, figura penal que implica circunstancias agravantes en relación con la violencia ejercida. Las autoridades no han difundido por el momento información sobre la identidad de la víctima o de los detenidos, ni sobre eventuales motivaciones detrás del enfrentamiento que desembocó en el incidente.

El medio detalló que el proceso judicial continuará con la toma de declaración de los implicados y la evaluación de los informes presentados por las fuerzas de seguridad y urgencias sanitarias, en tanto la instrucción del caso sigue bajo la autoridad del tribunal cordobés como parte del procedimiento penal.

