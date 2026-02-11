Pepelu regresa por primera vez al Ciutat, donde se prevé un recibimiento adverso

Valencia, 11 feb (EFE).- El derbi de este domingo entre el Levante y el Valencia supondrá el primer regreso como rival de José Luis García, ‘Pepelu’, al Ciutat de València, donde le espera, muy probablemente, un recibimiento hostil de la que fue su hinchada y parte de la cual se enfadó con su salida en 2023.

El partido, además, es crucial para ambos. El Levante es penúltimo clasificado, con 18 puntos aunque con un partido menos, y el Valencia, tras la derrota del pasado domingo ante el Real Madrid, marca la zona de permanencia en Primera con 23 puntos y cinco más que el Levante.

Pepelu ya participó en el derbi de la primera vuelta en Mestalla, celebrado en noviembre de 2025 y que acabó con victoria del Valencia por 1-0. El centrocampista de Dénia (Alicante) fue titular, disputó todos los minutos del encuentro y ya tuvo que soportar los silbidos de la afición del Levante que se desplazó a Mestalla.

Formado en la cantera del Levante, Pepelu fichó por el gran rival deportivo de la afición granota apenas unos días más tarde de la dolorosa derrota ante el Deportivo Alavés en la final de la eliminatoria de ascenso a Primera en junio de 2023 y solo un año después de haber firmado el contrato más largo en la historia del club levantinista, hasta junio de 2032.

El Valencia pagó por él los cinco millones de euros de su cláusula de rescisión aunque no lo tuvo que hacer de golpe.

Pepelu había sido uno de los favoritos del Ciutat de València, que lo vio debutar en diciembre de 2015, con apenas 17 años. Tras completar su etapa de formación en el filial del Levante, jugó cedido en el Hércules y en Portugal, primero en el Tondela y luego en el Vitoria Guimares, y se asentó en el primer equipo en el curso 21-22.

Con la camiseta del Levante, Pepelu disputó 78 partidos, marcó un gol y repartió tres asistencias. Pero el hecho de no volver a Primera División al final del curso 22-23 cambió los planes de Pepelu, que aceptó la oferta presentada por el Valencia para cambiarse al 'eterno enemigo'.

Como valencianista ya ha jugado más partidos que con el primer equipo del Levante, ya que lleva 101 compromisos en todas las competiciones en su tercera temporada en Mestalla y ha anotado trece tantos, con cuatro pases de gol.

Pese a que se retiró en la segunda parte del partido ante el Real Madrid, Pepelu es uno de los jugadores fundamentales del técnico valencianista, Carlos Corberán, y todo apunta a que será titular en el derbi del próximo domingo, aunque la llegada de Guido Rodríguez en el mercado de invierno supone que el técnico tenga otra alternativa para la medular. EFE

pzm/nhp/fc