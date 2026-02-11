Núñez: “Hay equipo de sobra para darle la vuelta a la situación”

Paterna (Valencia), 11 feb (EFE).- El defensa del Valencia Unai Núñez se mostró confiado en que el equipo pueda alejarse de los puestos de descenso a partir de este domingo en el que juegan ante el Levante en el Ciutat de València porque “hay equipo y jugadores de sobra para poder dar la vuelta a la situación”.

“Hay mucha intensidad en los entrenamientos, hay calidad y muchas ideas muy buenas del entrenador. Si seguimos por el mismo camino las victorias van a venir y saldremos de la situación en la que estamos”, dijo este miércoles en una entrevista en la radio oficial del Valencia.

Núñez, que llegó este invierno cedido por el Celta de Vigo después de jugar la primera parte de la temporada en el Hellas Verona, aseguró que, desde que está en el club, ve al equipo con muchas ganas de ganar partidos.

“Hacemos todo lo posible, damos todo en el campo, hay veces que sale mejor o peor, pero tenemos en mente el partido del Levante y poder conseguir los tres puntos, que nos vendrá muy bien para afrontar lo que queda de temporada”, dijo.

Sobre el derbi, el central vasco dijo que le han comentado “por encima” que hay rivalidad. “Es lo que hay en todos los derbis de todos los sitios. Por suerte he vivido el Athletic-Real Sociedad y es un día de fiesta. A pesar de la rivalidad hay buen rollo”, contó.

“Los dos equipos estamos en una situación complicada, nosotros un poquito mejor, pero los dos estamos fastidiados y queremos darle la vuelta a la situación. Después del partido veremos quién acaba mejor y espero que seamos nosotros. Estoy seguro de que seremos nosotros los que nos llevemos los tres puntos”, expresó.

“Llevo bastantes años en la Primera División y nunca había visto una liga tan apretada. Hay ocho equipos metidos en la pelea, si ganas dos partidos seguidos sales de ahí e incluso puedes mirar hacia más para arriba. Tenemos que centrarnos en el próximo partido, ganarlo y luego ir a por el siguiente”, agregó.

El defensa debutó como titular el pasado domingo en la derrota ante el Real Madrid en un partido en el que afirmó que se sintió bien: “Me encontré a gusto, estuve cómodo. Estaba con confianza, venía de jugar en Verona en una posición parecida y lo que traía me sirvió para meterme rápido y bien con el equipo. Los compañeros que tengo me lo han hecho más fácil para estar bien desde el primer día. Estoy muy a gusto”.

“Había jugado contra el Valencia y siempre había dicho que era una de las aficiones que más me había impuesto y jugar con la camiseta del Valencia para sus aficionados ha sido especial. Agradezco el apoyo que me han dado, pero esto puede cambiar muy fácil, tengo que seguir trabajando y estar muy bien para que sigan apoyándome a mí y, sobre todo, al equipo, que es lo importante”, finalizó. EFE

