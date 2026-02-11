Muere de un disparo tras intentar apuñalar a un guardia civil que repelió la agresión

Huelva, 11 feb (EFE).- Un hombre ha fallecido en Almonte (Huelva) tras ser alcanzado por el disparo de un agente de la Guardia Civil, a quien supuestamente intentó agredir con un arma blanca durante una intervención policial en una finca agrícola.

Los hechos, según ha informado la Guardia Civil, han tenido lugar esta madrugada después de que dos patrullas de Seguridad Ciudadana acudieran a un aviso en una finca de dicha localidad, donde los testigos informaban de "un hombre en actitud extraña, gritando y esgrimiendo un arma blanca dentro de unos módulos de descanso".

Al ver a los agentes, el hombre salió del módulo y se dirigió a los guardias civiles portando el arma y amenazando con que les iba a matar, por lo que los agentes tuvieron que realizar varios disparos de advertencia al aire para intentar detenerlo.

Sin embargo, según las fuentes, el hombre hizo caso omiso de las advertencias y se abalanzó sobre uno de los guardias civiles. El agresor y el agente cayeron al suelo, momento en el que "para repeler el apuñalamiento tuvo que hacer uso de su arma oficial con el que el agresor resultó herido".

A la llegada de los servicios médicos estos no pudieron más que certificar su muerte, mientras que el agente, que acabó lesionado a consecuencia de la caída, tuvo que ser trasladado al hospital.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas y circunstancias del suceso. EFE

