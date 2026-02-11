Interior amplía el plazo de ofertas del nuevo buque de altura de lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal

El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil incorporó a su flota el buque oceánico 'Duque de Ahumada', cuya inversión ascendió a 35 millones de euros y cuya misión prioritaria consiste en reforzar las operaciones de seguridad marítima y combatir la delincuencia transfronteriza, con especial énfasis en el Estrecho de Gibraltar desde su base en la Zona Franca de Cádiz. Este refuerzo se enmarca en una estrategia más amplia para renovar y modernizar los medios del Servicio Marítimo, incluida la adquisición de nuevas embarcaciones enfocadas en la vigilancia costera y la lucha contra el tráfico ilícito de personas y drogas.

De acuerdo con la información publicada por el medio El País, el Ministerio del Interior ha decidido ampliar el período de presentación de ofertas relativas al suministro de un nuevo buque de altura multipropósito para la Guardia Civil. La modificación, que fue detallada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), señala que la fecha límite para la recepción de propuestas, originalmente fijada para el 29 de enero de 2026, se extiende ahora hasta el 5 de marzo de 2026. Esta prórroga responde a una corrección presentada por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil sobre el procedimiento iniciado el 17 de diciembre de 2025.

El nuevo buque, cuyo valor asciende a nueve millones de euros según consignó El País, está concebido para fortalecer las capacidades del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en misiones orientadas a la lucha contra la inmigración irregular y el narcotráfico. Entre sus principales características, el navío será apto para tareas de vigilancia costera, operaciones de largo alcance con permanencia extendida en alta mar y transporte logístico, actividades fundamentales en la prevención y respuesta ante actividades ilícitas en el entorno marítimo.

Según publicó El País, la ampliación del plazo busca garantizar la máxima concurrencia de ofertas y dotar a la Guardia Civil de un recurso técnico adaptado a las demandas actuales de seguridad fronteriza. El ministerio aspira a que las mejoras tecnológicas incorporadas en la futura embarcación permitan afrontar con mayor eficacia los desafíos inherentes al control de costas y flujos migratorios, así como el enfrentamiento de redes dedicadas al contrabando y otras actividades delictivas vinculadas al tráfico marítimo.

Además de esta licitación principal, el BOE dio a conocer otra convocatoria para la adquisición de cuatro embarcaciones semirrígidas y dos embarcaciones de apoyo, con un coste total de 560.000 euros. Según indicó El País, estos recursos se destinarán a la Unidad de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, permitiendo mejorar la vigilancia territorial y el control de zonas costeras, así como optimizar el transporte de material y personal implicado en operaciones marítimas diversas.

El despliegue de nuevos medios navales responde al incremento de la presión migratoria y de las rutas del narcotráfico detectadas en áreas sensibles, especialmente el Estrecho de Gibraltar y el litoral sur de la península. El País reportó que tanto el buque 'Duque de Ahumada' como las futuras adquisiciones forman parte de un plan continuado para incrementar las capacidades de respuesta de la Guardia Civil frente a delitos fronterizos y riesgos para la seguridad marítima.

El anuncio de estas inversiones se produce en un contexto de crecientes desafíos para los cuerpos de seguridad en el ámbito del control fronterizo, en el que la adaptabilidad operacional y la incorporación de soluciones tecnológicas avanzadas resultan decisivas para anticipar e interceptar actividades ilícitas. El objetivo, según recoge El País, es asegurar el cumplimiento de los estándares exigidos para misiones de gran alcance, incluyendo la cobertura de tareas de apoyo logístico y despliegues prolongados en el mar.

El Ministerio del Interior, al comunicar la extensión del plazo para la presentación de ofertas, hace hincapié en la relevancia de recibir propuestas que integren innovaciones técnicas capaces de optimizar la labor de vigilancia y control marítimo en zonas estratégicas. El medio El País señaló que la valoración de las licitaciones pondrá especial atención en soluciones que combinen polivalencia y eficiencia para fortalecer la actuación de la Guardia Civil ante fenómenos migratorios y flujos ilícitos en aguas territoriales españolas.

La ampliación de recursos para la Unidad de Actividades Subacuáticas refleja el interés institucional en reforzar las capacidades de intervención submarina y en superficie. Según detalló El País, la incorporación de nuevas embarcaciones semirrígidas y de apoyo busca elevar el nivel de preparación de los equipos encargados de funciones específicas en el entorno acuático, contribuyendo así al despliegue operativo general y al cumplimiento de tareas vinculadas a la protección de fronteras y la vigilancia territorial.

Las actuales medidas adoptadas por el Ministerio del Interior manifiestan una apuesta sostenida por la modernización de los medios marítimos empleados en la seguridad costera. Según reiteró El País, tanto la adjudicación de la nueva embarcación multipropósito como la inversión en unidades menores están alineadas con las prioridades estratégicas del Gobierno en materia de prevención, atención y represión de la delincuencia en las fronteras marítimas, buscando así dotar al aparato de seguridad de herramientas de última generación para enfrentar los retos persistentes en la región.