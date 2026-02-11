Espana agencias

EH Bildu pide a Sánchez un giro en la legislatura y que pase a la ofensiva "sin complejos"

Madrid, 11 feb (EFE).- La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé un giro a la legislatura y pase a la ofensiva frente al PP y Vox "sin complejos" y con políticas sociales, económicas y laborales para las mayorías populares y trabajadoras.

"Su deber, como Gobierno progresista, no es convencernos a los de izquierdas que aceptemos políticas de derechas, sino convencer a las derechas que asuman políticas no ya de izquierdas, sino simplemente de justicia social", ha advertido Aizpurua durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso.

Ha incidido en que "eso es lo que debe hacer" y ha asegurado que tiene las herramientas precisas para ello, aunque, según le ha recriminado, se empeñe en seguir haciendo lo contrario.

La diputada vasca ha precisado que su formación no pretende poner palos en las ruedas, pero ha urgido a Sánchez a acometer ese "cambio de rumbo con un objetivo claro", porque "el tiempo juega en nuestra contra" y decir que "'viene la ultraderecha' ya no es una opción".

De lo contrario, ha añadido, "se dedicará a resistir" en el poco más de un año que queda de legislatura, lo que "condenará no solo a su Gobierno, sino a la ciudadanía, dejándola en manos de otro gobierno que aplicará el trumpismo contra todos".

"Póngase a ello antes de que sea tarde", ha insistido, tras lo que ha comprometido el trabajo de EH Bildu para "seguir siendo un muro contra el fascismo" que en España representan, a su entender, el PP y Vox.

En su opinión, está "muy bien" que Sánchez se erija como defensor de los derechos y las libertades frente a los oligarcas mundiales, pero ha subrayado que "mejor estaría que empezase por enfrentarse también a los oligarcas que tiene en casa".

"Quizá así, además de hacer frente a las oligarquías y la ultraderecha, recupere el pulso en favor de las mayorías sociales", ha dicho.

Sobre el accidente de Adamuz (Córdoba), ha demandado una "profunda e integral reflexión" sobre el modelo y las políticas ferroviarias aplicadas durante las últimas décadas y ha incidido en que para que la sociedad confíe en este tipo de transporte es necesario clarificar exactamente lo ocurrido y pedir las responsabilidades oportunas. EFE

