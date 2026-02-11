EH Bildu entiende que haya víctimas "agraviadas" por la semilibertad a 'Txeroki' pero dice que en un año cumple su pena

Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, destacó que Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como ‘Txeroki’ y exjefe militar de ETA, será liberado el próximo año tras cumplir su sentencia completa, por lo que la aplicación del régimen de semilibertad en su caso no cambiará el cumplimiento íntegro de la condena. Según declaró en una entrevista con RNE en el País Vasco, citada por Europa Press, Otxandiano sostuvo que la liberación definitiva ocurrirá tras finalizar el periodo previsto por la Justicia y que, por este motivo, considera que no cabe profundizar más en el debate sobre la medida adoptada.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la concesión de la semilibertad a Aspiazu fue posible luego de una propuesta formulada por la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra de Martutene y posteriormente autorizada por el Gobierno Vasco. La medida, establecida en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, permite a Aspiazu abandonar el centro penitenciario durante el día entre semana, retornando por la noche a la cárcel, y pasar los fines de semana en prisión. Esta modalidad supone una flexibilización en el régimen de internamiento, lo cual ha generado rechazo entre colectivos de víctimas y un sector de la sociedad.

Otxandiano, al referirse a la reacción de las víctimas, afirmó que comprende desde una perspectiva humana el agravio que puedan sentir ante la concesión de este régimen penitenciario. El dirigente de EH Bildu reiteró, según reportó Europa Press, que Aspiazu cumplirá de manera íntegra la pena impuesta por los tribunales y que su salida definitiva de prisión responderá estrictamente al cumplimiento de la condena. A su juicio, esto evidencia que el procedimiento seguido se encuentra dentro de los marcos legales y no constituye, según sus palabras, un asunto que deba generar mayor debate.

Ante las críticas formuladas tras la aplicación del artículo 100.2, Otxandiano explicó que esta norma del Reglamento Penitenciario establece la posibilidad de flexibilizar los regímenes de internamiento en determinadas circunstancias, siempre bajo la tutela de los órganos competentes y en cumplimiento de los procedimientos legales vigentes. Según consignó Europa Press, el líder soberanista insistió en la importancia de diferenciar la evolución penitenciaria y el respeto a las decisiones judiciales de otros juicios de valor, remarcando que la justicia ya ha determinado el tiempo de cumplimiento para Aspiazu.

En la entrevista, el portavoz de EH Bildu planteó que el debate público generado no debería centrarse en la concesión de la semilibertad en este caso concreto, ya que, aseguró, “no debería ser noticia esta cuestión” al tratarse de una persona que será excarcelada tras cumplir íntegramente la pena. Otxandiano subrayó que, desde su punto de vista, los procedimientos se han seguido conforme a lo previsto tanto por la junta de tratamiento de Martutene como por el Gobierno Vasco, y que la ley respalda la decisión tomada.

Según detalló Europa Press, la flexibilización se produce en la fase final de la pena, por lo que la condición de Aspiazu se mantendrá bajo supervisión hasta el final del término ordenado por sentencia. La respuesta del Gobierno Vasco y las decisiones de las autoridades penitenciarias fueron tomadas teniendo en cuenta los análisis técnicos sobre la evolución penitenciaria y la aplicación del marco legal establecido.

El caso ha reactivado la discusión pública acerca de la gestión penitenciaria de personas vinculadas al extinto aparato militar de ETA, particularmente sobre la progresión en grado y los requisitos para acceder a regímenes menos restrictivos previos a la libertad definitiva. Europa Press informó que, pese a la controversia, los responsables de las decisiones han sostenido que se han basado en criterios técnicos y jurídicos.

Otxandiano recalcó que la concesión del régimen de semilibertad no anticipa la salida total de Aspiazu antes del cumplimiento de la condena, sino que se trata de una transición supervisada dentro del marco legal. El referente de EH Bildu cerró su intervención insistiendo en que “si esta persona ha cumplido íntegramente la condena impuesta por los tribunales españoles, no hay nada más que añadir”, según recogió Europa Press.