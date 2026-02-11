Espana agencias

Cerdán expresa su deseo de "justicia" en la comisión de investigación del Parlamento Foral

Guardar

Pamplona, 11 feb (EFE).- El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha manifestado que quiere "justicia" en la comisión de investigación de la adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral que se celebra en el Parlamento Foral en la que se ha acogido a su derecho a no declarar, pero desde el principio ha respondido a todas las preguntas.

Ha comenzado indicando que se quería acoger a su derecho a no declarar al estar investigado por los tribunales. Al respecto ha apuntado que hay una "parte separada por la que posiblemente se hable de financiación ilegal del PSOE", por lo que ha añadido: "Resulta plausible la hipótesis de encontrarme investigado en la misma, máxime cuando las acusaciones populares son las mismas".

En respuesta al portavoz de UPN, Javier Esparza, el primero en intervenir, ha expresado el deseo de que se haga justicia y ha denunciado que todavía no conoce el motivo por el que entró en prisión, porque no sabe qué pruebas podía destruir, y ha asegurado que demostrará su inocencia.

Cerdán comparece en la comisión que investiga la adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral, entre ellas las de duplicación del túnel de Belate, de las que fue adjudicataria una UTE de la que formaba parte Servinabar, empresa en la que, según documentos de la UCO, podría tener alguna participación el también exdiputado.

Cerdán ha señalado que el portavoz de UPN, Javier Esparza, "está más dolido" por no haber sido presidente de Navarra y que esta comisión "es la comisión de la venganza de UPN. Como yo es un muerto político -ha subrayado-".

Lo ha repetido en varias ocasiones, donde ha hablado también de "la comisión del rencor" porque Esparza "no fue presidente del Gobierno de Navarra" por los pactos del PSN con partidos como EH Bildu. "Así me lo trasmitió personalmente", le ha dicho a Esparza.

El portavoz regionalista ha preguntado por los pactos para que Pedro Sánchez y María Chivite fueran presidentes y ha terminado preguntando con quién pactó la moción de censura en Pamplona para que UPN dejara la Alcaldía en favor de EH Bildu.

"Yo no pacté con Otegi el Gobierno de Navarra", ha dicho antes de señalar que la moción de censura la pactó él, pero no con Otegi. "No le voy a decir (con quién), no es cuestión de los túneles de Belate. Me está hablando de las cosas que realmente le importan", ha respondido a Esparza.

El exdirigente socialista ha negado haber hecho gasto con una tarjeta de Servinabar tal y como se indicaba en el informe de la UCO. Ha explicado que compartió piso con el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, durante año y medio, pero ha negado que fuera su socio. "Compartíamos piso, parte lo pagaba él y parte yo", ha dicho.

Además, ha añadido que "no hay ninguna prueba" de que Servinabar sea suyo. "No se pagó por ninguna de las acciones, no se registró en el registro mercantil, no se repartieron beneficios", ha afirmado.

Cerdán ha negado en varias ocasiones que haya hecho "gestiones" en los ministerios para logra adjudicaciones para ciertas empresas y ha dicho que si así fuera, "ya habría salido". "Me han investigado desde que nací", ha añadido.

También ha denunciado que el informe de la UCO "tiene falsedades" y que hay "intencionalidad". Además, ha recordado que existe un informe que demuestra que los audios pudieron manipularse y que hay uno de febrero de 2019 que está hecho "con un sistema operativo de noviembre de 2019".

Esparza le ha dicho que nadie le cree, "ni Pedro Sánchez". En primer lugar ha respondido que se guardaría su opinión sobre el presidente, pero tras la insistencia del portavoz de UPN, ha indicado que le da "igual" Pedro Sánchez.

Tampoco ha dado veracidad ni a las palabras de Víctor de Aldama, al que no "conoce", ha dicho, ni a las de Koldo García. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

A prisión por atracar gasolineras con vehículos robados y armado con una escopeta

Uno de los detenidos por cometer varios robos violentos en estaciones de servicio de la provincia de Valencia, usando coches sustraídos y armas, permanecerá privado de libertad de manera cautelar tras decisión de la autoridad judicial

A prisión por atracar gasolineras

Feijóo dice que las elecciones demuestran que nadie da más miedo que Sánchez y que Yolanda Díaz ya es un "juguete roto"

En el Congreso, el principal dirigente del Partido Popular arremetió contra el presidente del Gobierno por perder credibilidad tras los últimos comicios, además de calificar a la vicepresidenta Díaz como una figura desgastada dentro del oficialismo

Feijóo dice que las elecciones

¿Te irías a vivir a un pueblo de 40 habitantes si te dan casa gratis y un empleo?

Infobae

EH Bildu pide a Sánchez un giro en la legislatura y que pase a la ofensiva "sin complejos"

Infobae

Escuredo a Felipe González: "¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a un ciudadano colombiano como descendiente de sefardíes expulsados: presentó la genealogía de su apellido

Los sueldos de entre 20.200 y 35.200 euros pagarán más en la declaración de la renta que años anteriores

Se suspenden varios cursos de armas de la Policía Nacional en Cádiz por falta de munición: “Diez cartuchos están dejando sin formación a los agentes”

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a esta mujer, cuyos restos aparecieron en una maleta en Málaga en 2023

Feijóo asegura que el accidente de Adamuz era “evitable” y reprocha a Sánchez que no asuma su responsabilidad: “Su Gobierno se sentará en el banquillo”

ECONOMÍA

Agricultores de toda España se

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después