Cerdán expresa su deseo de "justicia" en la comisión de investigación del Parlamento Foral

Pamplona, 11 feb (EFE).- El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha manifestado que quiere "justicia" en la comisión de investigación de la adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral que se celebra en el Parlamento Foral en la que se ha acogido a su derecho a no declarar, pero desde el principio ha respondido a todas las preguntas.

Ha comenzado indicando que se quería acoger a su derecho a no declarar al estar investigado por los tribunales. Al respecto ha apuntado que hay una "parte separada por la que posiblemente se hable de financiación ilegal del PSOE", por lo que ha añadido: "Resulta plausible la hipótesis de encontrarme investigado en la misma, máxime cuando las acusaciones populares son las mismas".

En respuesta al portavoz de UPN, Javier Esparza, el primero en intervenir, ha expresado el deseo de que se haga justicia y ha denunciado que todavía no conoce el motivo por el que entró en prisión, porque no sabe qué pruebas podía destruir, y ha asegurado que demostrará su inocencia.

Cerdán comparece en la comisión que investiga la adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral, entre ellas las de duplicación del túnel de Belate, de las que fue adjudicataria una UTE de la que formaba parte Servinabar, empresa en la que, según documentos de la UCO, podría tener alguna participación el también exdiputado.

Cerdán ha señalado que el portavoz de UPN, Javier Esparza, "está más dolido" por no haber sido presidente de Navarra y que esta comisión "es la comisión de la venganza de UPN. Como yo es un muerto político -ha subrayado-".

Lo ha repetido en varias ocasiones, donde ha hablado también de "la comisión del rencor" porque Esparza "no fue presidente del Gobierno de Navarra" por los pactos del PSN con partidos como EH Bildu. "Así me lo trasmitió personalmente", le ha dicho a Esparza.

El portavoz regionalista ha preguntado por los pactos para que Pedro Sánchez y María Chivite fueran presidentes y ha terminado preguntando con quién pactó la moción de censura en Pamplona para que UPN dejara la Alcaldía en favor de EH Bildu.

"Yo no pacté con Otegi el Gobierno de Navarra", ha dicho antes de señalar que la moción de censura la pactó él, pero no con Otegi. "No le voy a decir (con quién), no es cuestión de los túneles de Belate. Me está hablando de las cosas que realmente le importan", ha respondido a Esparza.

El exdirigente socialista ha negado haber hecho gasto con una tarjeta de Servinabar tal y como se indicaba en el informe de la UCO. Ha explicado que compartió piso con el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, durante año y medio, pero ha negado que fuera su socio. "Compartíamos piso, parte lo pagaba él y parte yo", ha dicho.

Además, ha añadido que "no hay ninguna prueba" de que Servinabar sea suyo. "No se pagó por ninguna de las acciones, no se registró en el registro mercantil, no se repartieron beneficios", ha afirmado.

Cerdán ha negado en varias ocasiones que haya hecho "gestiones" en los ministerios para logra adjudicaciones para ciertas empresas y ha dicho que si así fuera, "ya habría salido". "Me han investigado desde que nací", ha añadido.

También ha denunciado que el informe de la UCO "tiene falsedades" y que hay "intencionalidad". Además, ha recordado que existe un informe que demuestra que los audios pudieron manipularse y que hay uno de febrero de 2019 que está hecho "con un sistema operativo de noviembre de 2019".

Esparza le ha dicho que nadie le cree, "ni Pedro Sánchez". En primer lugar ha respondido que se guardaría su opinión sobre el presidente, pero tras la insistencia del portavoz de UPN, ha indicado que le da "igual" Pedro Sánchez.

Tampoco ha dado veracidad ni a las palabras de Víctor de Aldama, al que no "conoce", ha dicho, ni a las de Koldo García. EFE

