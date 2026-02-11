Espana agencias

Andrés Cuenca abre la puerta a la posibilidad de continuar "un año más" en el Sporting

Gijón, 11 feb (EFE).- El último fichaje del Sporting en el mercado de invierno, Andrés Cuenca, presentado este miércoles a la afición rojiblanca en la Escuela de Mareo, abrió la puerta a su posible continuidad "un año más" en el club, aunque por ahora está centrado en "recuperar de la lesión".

"Claro que puedo seguir aquí un año más, pero ahora estoy centrado en el día a día y en el futuro ya veremos lo que pasa", declaró el joven central cedido por el FC Barcelona hasta final de curso.

Cuenca dijo que tenía "muchas ganas" de llegar al Sporting, "un club muy grande", y afirmó que se ha encontrado un equipo "preparado para lograr los objetivos y llevar al club donde se merece".

El futbolista debutó como titular el pasado domingo en El Molinón en un encuentro ante el Huesca en el que cayó lesionado, lo que consideró "una pena" ya que "estaba bien en el campo y disfrutando muchísimo".

"El ambiente en el campo y el recibimiento fueron increíbles, no lo había vivido en mi carrera y se me ponen los pelos de punta al recordarlo", confesó el defensor de 18 años.

El central explicó haber notado "un pequeño pinchazo en el despeje anterior al de la lesión" y después ya lo notó "más gordo".

A pesar de ello, Cuenca continuó sobre el césped, algo que definió como "cosas que pasan al tener 18 años y estar con la adrenalina del partido", por lo que lo consideró como una "experiencia" que le hará aprender para actuar diferente en futuras ocasiones.

El central destacó el papel de Brian Oliván, también nuevo jugador del Sporting y con pasado en la cantera del Barcelona, aunque más veterano, y reconoció que se "portó de 10" con él desde su llegada, con lo que es prácticamente "como un padre futbolístico aquí".

También destacó las instalaciones de Mareo, a las que puso un 10 después de que le hayan "sorprendido muchísimo" porque "muchos equipos de primera no tienen esta suerte de tenerlas".

La presentación del jugador tuvo lugar tras el entrenamiento del conjunto rojiblanco en el que la principal novedad fue la vuelta a la dinámica grupal de Pablo Vázquez, ausente en la última convocatoria, mientras que Curbelo y Oliván realizaron trabajo de menor carga al margen. EFE

dsl/gv/og

