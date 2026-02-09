Espana agencias

IU constata que la división electoral perjudica a la izquierda y que con unidad habría alcanzado el 13% del voto

Guardar

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha destacado que las elecciones en Aragón evidencian que la fragmentación electoral perjudica a la izquierda al sostener que una candidatura de unidad se habría situado en el 13%, similar al que se obtuvo en los comicios generales del 23J.

En rueda de prensa en la sede de IU en Sevilla, ha valorado que IU mantiene su escaño mediante su coalición con Sumar en un "contexto muy difícil" en el 8F y en un escenario que no era "lo más atractivo" con la división de la izquierda.

Pese a ese panorama complicado, Maíllo ha defendido que IU demuestra en estos comicios que dispone de una "base sólida" para lograr representación, pese a que no fructificó su propuesta de conformar una lista de unidad con Chunta y Podemos.

También ha subrayado que, si se tiene en cuenta la proporción de votos de las tres candidaturas el espacio político que se coaligó con Sumar en las generales habría tenido prácticamente el mismo resultado en las autonómicas de este domingo en Aragón con respecto a esta cita.

De esta forma, ha estimado que una lista de unidad habría cosechado el 13% del sufragio, lo que le habría permitido tener a la izquierda más allá del PSOE un grupo parlamentario mucho más numeroso en el parlamento regional.

Por tanto, ha certificado que las elecciones en Aragón certifica que la fragmentación electoral "castiga" a la izquierda y que IU cuenta con una capilaridad a nivel territorial que le permite resistir.

En consecuencia, ha reafirmado que IU va a seguir en la aspiración de un proyecto unitario y que la gente progresista pide "cohesión". Y es ahí donde ha puesto en valor que su formación junto a Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes van a mostrar pronto su intención de volver a armar una coalición electoral.

FEIJÓO FRACASA AL "DOPAR" A VOX

Por otra parte, ha afirmado que estos comicios muestran el "nuevo fracaso" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de usar una nueva cita electoral con intereses partidistas, dado que ha perdido votos y escaños que le ata más a Vox.

"El PP dopa y duplica a Vox", ha alertado Maíllo para que ha admitido preocupación ante la "derechización" del electorado en este ciclo electoral.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos minimiza a mera "charla" el encuentro entre Rufián y Delgado y cuestiona que tengan el apoyo de ERC y Más Madrid

Podemos minimiza a mera "charla"

0-2. El Granada asalta Ipurúa y sigue invicto en 2026

Infobae

Mojica: "Tuvimos ocasiones claras y debimos meterlas"

Infobae

Claudia Riegler, la 'abuela' de los Juegos, compite con 52 en el gigante de 'snow'

Infobae

La cúpula de Podemos asume la responsabilidad del varapalo en Aragón, pero se conjura para rearmarse

La cúpula de Podemos asume
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La carambola tras las elecciones

La carambola tras las elecciones del 8F: Sumar no crece en Aragón, pero gana un escaño en Madrid con la salida de Pueyo

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox que ha duplicado su representación en Aragón: escritor, abogado y presentador de televisión

Un juzgado de Valencia perdona una deuda de 73.595 euros a una mujer cuyo endeudamiento se agravó por los destrozos que dejó la DANA en su edificio

Feijóo quería dar una lección a Sánchez y se la ha llevado también él: Vox va en serio y quiere sustituir al PP

Un juez concede la nacionalidad española por origen sefardí a un turco que demostró que sus ancestros expulsados vivieron en territorio del Imperio Otomano

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami