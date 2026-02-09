Espana agencias

Feijóo, ante la salida de prisión de 'Txeroki': "Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató"

El exdirigente de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina ha obtenido un régimen que le permitirá trabajar o hacer voluntariado fuera de la cárcel, tras una decisión autorizada por el Gobierno Vasco y bajo supervisión judicial, permaneciendo todavía en segundo grado

Guardar

El exdirigente de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki', podrá desempeñar actividades laborales o de voluntariado fuera de la prisión tras la autorización de un régimen de semilibertad avalado por el Gobierno Vasco, bajo la supervisión de la justicia, y continúa en segundo grado penitenciario. De acuerdo con Europa Press, este cambio en las condiciones de reclusión permitirá que Aspiazu Rubina salga de la cárcel durante los días de semana, con la obligación de regresar al centro penitenciario para pasar la noche y permanecer recluido durante los fines de semana.

El traslado de 'Txeroki' a la prisión de Martutene, en San Sebastián, desde el centro penitenciario francés de Lannemezan, se efectuó en agosto de 2024, reportó Europa Press. La nueva situación del exjefe de ETA se basa en la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que otorga cierta flexibilidad en el régimen de internamiento, ofreciendo opciones para que los internos puedan avanzar en procesos de reinserción a través de trabajo o voluntariado. No obstante, la condición no implica el acceso al tercer grado, ya que Aspiazu Rubina permanece formalmente en segundo grado.

La medida recibió la autorización del Gobierno Vasco tras una propuesta realizada por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Martutene. Según lo publicado por Europa Press, el reglamento exige que el recluso presente un plan detallado sobre sus actividades fuera de prisión durante el día, lo que forma parte del proceso de resocialización contemplado en estos casos. El permiso, de todos modos, requiere el aval del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que actúa como tribunal sentenciador. Si este órgano judicial deniega la medida, deja de aplicarse de inmediato.

La salida en régimen de semilibertad de este exdirigente etarra motivó diversas reacciones. De acuerdo con Europa Press, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó su postura en la red social X, al declarar: "Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató". Feijóo atribuyó la decisión al Gobierno central y autonómico y en particular apuntó a la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, a quien acusó de "regalar libertad a quien se la arrebató a sus compañeros".

Aspiazu Rubina fue arrestado el 17 de noviembre de 2008 en Francia y sobre él pesan varias condenas tanto dictadas por la justicia gala como por la española, según detalló Europa Press. En el año 2011 se le impusieron penas que suman 377 años de prisión por su responsabilidad en 21 intentos de asesinato y actos relacionados con el terrorismo. La información proporcionada indica que, aunque la medida permite cierta libertad durante las jornadas laborales, las restricciones continúan siendo notables al tener que regresar cada noche a prisión y mantener la reclusión los fines de semana.

Europa Press puntualizó que el régimen concedido responde a un modelo previsto para la preparación de internos hacia la reinserción mediante el desempeño de tareas remuneradas o de utilidad social, siempre dentro de un marco supervisado por la autoridad judicial. Además, la medida impulsa la elaboración de un itinerario individualizado de actividad, en el que deben especificarse las labores o servicios que realizará el penado en el exterior durante las horas autorizadas.

La reacción crítica del líder del Partido Popular pone de manifiesto el debate político surgido a raíz de la concesión de este régimen a un exdirigente de ETA condenado a penas acumuladas de cientos de años por delitos graves, destacando la implicación de varios actores institucionales según su visión compartida en redes sociales y reportada por Europa Press.

Temas Relacionados

ETAGarikoitz Aspiazu RubinaAlberto Núñez FeijóoPartido PopularSan SebastiánFranciaPrisiónSemilibertadPSOEPNVEUROPAPRESS

Últimas Noticias

TSJCyL anula una indemnización por agresión sexual a una menor en Salamanca y ordena recalcularla

Infobae

La Audiencia Provincial archiva la causa contra Cerdán por presunto falso testimonio en la 'comisión Koldo' del Senado

La Audiencia Provincial archiva la

PP recuerda a Vox que Rivera también soñó con 'sorpasso' y le aconseja "aprovechar la oportunidad" para echar a Sánchez

PP recuerda a Vox que

Esteban (PNV) cree que si se ha concedido la semilibertad a 'Txeroki' será porque "está dentro de la legislación"

Aitor Esteban defendió que la resolución sobre el excarcelado Garikoitz Aspiazu Rubina responde a una propuesta avalada por la Junta de Tratamiento y la consejería de Justicia, después de críticas de Feijóo al PNV por la medida

Esteban (PNV) cree que si

Los Comunes defienden que el proyecto de coalición progresista es "abierto" y esperan consolidarlo

Los Comunes defienden que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Denuncian que un preso de

Denuncian que un preso de la cárcel de Zaballa (Álava) murió tras estar tres horas pidiendo asistencia médica, pero, según los funcionarios, solo hubo una llamada

Podemos se desmarca de la nueva coalición de izquierdas que proponen los partidos de Sumar: “Esto forma parte de su proyecto”

Felipe González asegura que votará en blanco por la falta de “autocrítica” en el PSOE y el partido responde que ahora es “una referencia del PP”

Elisa Mouliaá confirma su vuelta al caso Errejón y pide al resto de víctimas que declaren, aunque sea de “forma anónima”: “Son pruebas a mi favor”

España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

ECONOMÍA

Calendario de la Renta 2025-2026:

Calendario de la Renta 2025-2026: Hacienda confirma las fechas para presentar la declaración

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio