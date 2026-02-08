Espana agencias

Vrabel recuerda a sus Patriots que pocos creían en ellos

Redacción Deportes, 7 feb (EFE).- Mike Vrabel, entrenador de los New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana, subrayó este sábado que muchos no creyeron que su equipo llegara al Super Bowl LX del domingo ante los Seattle Seahawks y arengó a su equipo de cara a la gran final de la NFL.

"Se hablaron muchas cosas, dudaron de nosotros en el camino. Todos hablaron de cómo llegamos a este punto, pero nosotros esperábamos que sucediera desde el principio. Ahora es una realidad y creo que eso ha sido genial", señaló el entrenador.

Asimismo, afirmó que para imponerse a los de Seattle en la cita en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) su equipo debe impulsarse por la mentalidad e identidad que construyeron en la temporada.

"Quiero que recuerden todos los jugadores la trayectoria que tuvimos en la temporada y todo lo que nos trajo hasta aquí, sobre todo esa mentalidad a prueba de todo e identidad que construimos en ese camino para obtener lo que tanto buscamos", puntualizó el 'coach' al final de la última práctica del equipo.

Los Pats buscarán obtener su séptimo título de la NFL para convertirse, en solitario, en el equipo más ganador de Super Bowls en la historia, honor que ahora comparten con los Pittsburgh Steelers, con seis trofeos Vince Lombardi cada uno.

Vrabel lideró a los Pats al Super Bowl en su primera campaña en el equipo al que como jugador ayudó a ganar las ediciones XXXVI, XXXVIII y XXXIX del campeonato de la NFL al lado de Tom Brady y bajo las órdenes del entrenador Bill Belichick.

Al final de la práctica, los Patriots se tomaron la fotografía conmemorativa del Super Bowl LX.

Una vez terminada la sesión, los jugadores pasaron tiempo con sus familias, con las que bromearon y se tomaron algunas fotografías en un ambiente relajado.

"Quiero que disfruten de este tiempo con sus familias. Aquí se puede ver cuánta gente se preocupa por todos nosotros, ellos nos ayudaron a llegar a esta posición y todo esto es parte de poder celebrarlo", concluyó Vrabel.

Más tarde, durante la tradicional cena previa al partido, el entrenador dirigirá un mensaje a sus jugadores en su hotel de concentración ubicado en Santa Clara. EFE

