Ayuso advierte de que 'Txeroki' y ETA "mandan más" y dice que los objetivos de la banda "están más cerca que nunca"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki' y la banda terrorista "mandan más", cuyos objetivos "están más cerca que nunca".

Así lo ha manifestado este domingo en la clausura la III Academia de la Juventud Madrileña, el campus anual organizado por Nuevas Generaciones Madrid y celebrada en la localidad de San Lorenzo de El Escorial, después de que el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco (Covite) haya denunciado la "semilibertad" concedida al exjefe militar de ETA.

"¿Os dais cuenta de que hoy 'Txeroki' y ETA mandan más que el PP, al que no se le tiene en cuenta jamás en ningún debate de Estado, en temas imprescindibles como, por ejemplo, la política exterior, el futuro? Por eso, los objetivos de la banda están más cerca que nunca y el odio ha aprendido cómo tiene que hacer las cosas para seguir con ese proyecto totalitario en el resto del país", ha aseverado.

La dirigente madrileña ha lanzado que el "odio" sigue ganando los objetivos de la banda, que "siguen cada vez más fuertes y los de la inmensa mayoría de los españoles más débiles". Ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios por "volver a beneficiar en este caso a uno de los etarras más sanguinarios".

"Los cambalaches de Sánchez y sus socios han beneficiado a más delincuentes y aquellos que han cometido las peores atrocidades y los peores crímenes contra la humanidad, que son aquellos que van contra la libertad y la vida. ¿Qué casualidad, no? Que siempre benefician a los mismos", ha subrayado.