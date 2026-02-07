Serrano (PP) critica la "muerte civil" a quien "se sale del guión" del Gobierno y advierte de que "nada tapa su ponzoña"

Durante la celebración de la tercera edición de la Academia de la Juventud Madrileña en San Lorenzo del Escorial, Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid, resaltó la necesidad de que la juventud adopte un papel activo ante quienes, según él, intentan imponer su manera de pensar y restringir el debate público. Según informó la agencia Europa Press, Serrano criticó acciones del Ejecutivo nacional que, en su opinión, buscan marginar o castigar a quienes se apartan de la línea oficialista, llegando a acusar al Gobierno de favorecer mecanismos de "castigo, señalamiento, etiqueta, linchamiento digital o muerte civil" contra las voces disidentes.

Europa Press detalló que Serrano presentó su intervención en alusión al caso que involucra al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado esta semana por una exconcejala del partido de acoso laboral y sexual. Serrano anunció que el Partido Popular planea explorar acciones legales argumentando que existen motivaciones de “mala fe” y “prefabricación de pruebas” por una “vendetta personal”. Según la agencia, la exedil grabó reuniones con Serrano y con Ana Millán, vicesecretaria de Organización, y algunas de esas grabaciones circularon recientemente en medios de comunicación.

El dirigente popular advirtió que, en su visión, ninguna campaña mediática u ofensiva de sectores de izquierda podría ocultar lo que describió como “la ponzoña y la basura en la que está convirtiendo la sociedad española”, añadiendo varias acusaciones acerca de la relación del partido del gobierno con escándalos de corrupción y pactos políticos. “No hay nada que intente la izquierda política y mediática que sea capaz de tapar sus puteros, sus corruptelas, sus líos de Begoña, del hermano, los negocios de Zapatero, las entregas a Bildu, las entregas a Esquerra Republicana, la entrega de la igualdad y la libertad de los españoles”, afirmó Serrano según recogió Europa Press.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, Serrano dirigió un mensaje a la juventud, subrayando el riesgo de un momento social donde todo se vuelve “ligero, rápido, superficial” y llama a “dar la batalla cultural”, oponiéndose a lo que considera una imposición de pensamiento único desde el Gobierno. Para el dirigente, existe una contradicción entre los discursos que promueven la tolerancia y los actos de “cancelación” o censura hacia opiniones divergentes.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Serrano sostuvo que en la actualidad se decide desde instancias de poder “qué es una familia correcta, qué es un hombre, qué es una mujer, qué palabras están permitidas, qué bromas son delito y cuáles no, qué libros sobran, qué tradiciones molestan", y lo contrapuso con una visión de libertad donde se acepta la discrepancia ideológica. Calificó como autoritarismo el hecho de etiquetar como progreso la imposición de ideas o la censura y defendió el derecho a manifestar opiniones incómodas. Serrano expresó: “No hay nada progresista en imponer, no hay nada valiente en censurar".

En su intervención durante la Academia de la Juventud Madrileña, el líder popular defendió la presunción de inocencia y denunció lo que califica como ataques a quienes defienden principios como la familia, la bandera o la libertad educativa. Según Serrano, “defender el Estado de Derecho. Defender la presunción de inocencia. Eso ahora parece reaccionario. Pero conviene decirlo alto y claro. Reaccionario no es querer conservar lo bueno. Reaccionario es destruirlo todo y llamar avance a la ruina, que es a lo que nos lleva este gobierno de España”.

Europa Press consignó que Serrano animó a los jóvenes del partido a “batallar culturalmente” sin pedir disculpas y sin acomplejarse, destacando que no deben aspirar a gustar a todos sino a mantener coherencia personal y convicciones firmes. Insistió en que la llamada guerra cultural no se libra ni con gritos ni con silencio, sino con ideas y con una generación que preserve su independencia frente a lo que denominó “domesticación”.

Antes de las palabras de Serrano, la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, Carlota López, se refirió al contexto social que, según ella, enfrenta España. López subrayó, según recogió Europa Press, que algunas certezas democráticas empiezan a tambalearse, como la igualdad ante la ley, la independencia de las instituciones y la concreción de la justicia, lo cual, apuntó, tiene un impacto directo en la juventud y el futuro del país. En su mensaje, la alcaldesa remarcó que la debilitación de las reglas democráticas puede poner en riesgo no solo el presente sino también las próximas generaciones.

Por su parte, José Yepes, secretario general de Nuevas Generaciones Madrid, sostuvo que el Gobierno central estaría “anestesiando” a la sociedad y criticó el nombramiento de figuras controvertidas al frente de ministerios fundamentales. Europa Press reportó que Yepes vinculó el “conflicto, polarización y enfrentamiento” a decisiones “calculadas” del Ejecutivo y lanzó acusaciones relacionadas con el uso de fondos públicos y conductas inapropiadas de responsables políticos.

Durante la jornada, las distintas intervenciones se centraron en advertir sobre lo que califican como un deterioro de la convivencia política y la institucionalidad democrática en España, señalando a la actual administración como responsable de aumentar la hostilidad hacia las voces discrepantes y de tratar de limitar el espacio para la pluralidad de ideas. Las intervenciones recogidas por Europa Press insisten en la defensa de los valores tradicionales y democráticos como una tarea fundamental para las juventudes del Partido Popular ante la situación del país.