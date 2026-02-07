Maestre cree que PP busca convertir Madrid en "decorado" para hablar del "meme" y atraer a "millonarios inflacionistas"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, cree que el PP pretende convertir la capital en "un decorado" para atraer a "millonarios inflacionistas" y tener un "meme" del que hablar aunque para ello haya que "ponerse un traje de Fórmula 1, coger un palo de golf o pegarle un balonazo a algún niño".

Así lo ha trasladado Maestre en una entrevista con Europa Press, en la que ha vinculado el aumento del coste de vida en Madrid con la apuesta por el modelo de turismo de lujo con el que el PP atrae a "millonarios inflacionistas" que "llegan, pagan enormes sumas de dinero y fijan un precio a los demás" en comida, servicios y vivienda.

"Es una decisión política muy clara, la de apostar por el turismo de lujo, por la llegada de personas de alto poder adquisitivo, desconociendo los efectos que se tienen en términos de vivienda y de precios en general en la ciudad", ha subrayado.

Sobre la llegada de grandes eventos deportivos este 2026, como el regreso de la National Football League (NFL) al Santiago Bernabéu o la Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring, Maestre cree que mientras se habla del "meme" no se habla del deporte base.

"De los 14 polideportivos que el PP prometió cuando (José Luis Martínez) Almeida llegó a la Alcaldía, hay uno privatizado y con muchísimas quejas por parte de los vecinos. Y no solo es que esté privatizado, es que han terminado el que Más Madrid dejó en marcha cuando estábamos en el Gobierno", ha criticado.

Para Maestre, ese es "todo el legado" del Ejecutivo de Almeida en cuanto a deporte base, "para el deporte que realmente practican los madrileños, que desde luego no es la F1".

En este sentido, ha resaltado que los madrileños ven y seguirán viendo la Fórmula 1 pero ha incidido en que son "muy pocos" los que van a poder pagarse las entradas de un evento que "no iba a costar ni un euros y ya va por 450 millones invertidos para el gran decorado de las fotos de Almeida y de (Isabel Díaz) Ayuso".

MUCHO "SALSEO" Y GRAN EVENTO, PERO POCO "PATEO" POR LOS BARRIOS

Maestre también ha criticado que el alcalde se centre más en el "salseo", en la "foto" y en el "gran evento" y que olvide el trabajo de calle en los barrios de la capital.

"Yo creo que Almeida ha ido más veces a Miami que al barrio de Moscardó, o Lucero y Rejas, o a los barrios donde realmente vive la gente de Madrid", ha asegurado.

Cree Maestre que el "poco pateo" del primer edil por ese Madrid "real" se debe a un "derechización" del Partido Popular que desemboca, a su juicio, en una política de "confrontación" con el tejido vecinal.

"De desconocimiento, cuando no de insulto directo, a asociaciones y activistas que llevan muchísimos años peleando por cosas tan básicas como que en su barrio haya árboles que estén plantados, que estén cuidados, que estén regados o que se ponga un paso de cebra en una zona peligrosa del barrio", ha expuesto.

Para la portavoz de Más Madrid, es "una falta de respeto muy grande" hacia las personas que "hacen mucho por Madrid sin que casi nadie se lo reconozca" y que son, según ha destacado, "una de las verdaderas esencias" de la ciudad.

"Hay muchos ejemplos en Madrid, especialmente en el sur, donde lo que hace el PP es desconocer las reivindicaciones vecinales, no solo en el sur, en el este de la ciudad, en el Cañaveral, donde en los últimos cinco años han llegado 20.000 vecinos y donde faltan los servicios públicos más básicos, ante la total ignorancia del PP", ha explicado.

Al hilo, Maestre ha recordado casos como el del CEIP Ciudad de Jaén, en Usera, que "va a desaparecer" en contra del "criterio del AMPA y en general de la comunidad educativa" o la "persistencia" a mantener el Scalextric de Vallecas.

"¿Qué opinan (los vecinos de Puente de Vallecas) de la existencia y persistencia del Scalextric en la puerta de sus casas? ¿Qué opinan de que el PP se niegue, o casualidad, justo en Vallecas, a hacer el trabajo profundo y de inversión que significa eliminar una infraestructura de esas características?", ha preguntado.

"¿CÓMO SE DESMONTÓ EL SCALEXTRIC DE ATOCHA?"

Sobre si el Scalextric de Vallecas es o no desmontable, Rita Maestre es tajante: "Cualquier obra urbanística de transporte, cualquier infraestructura por grande que sea puede repensarse. ¿Cómo se desmontó el Scalextric de Atocha?".

Se opone así a las declaraciones del alcalde en las que subrayaba que "la M-30 no es desmontable", pese a la petición de desmantelamiento por parte del músico Ramoncín, hijo adoptivo de Vallecas desde 1978. En aquella ocasión, Almeida justificó que por ese punto circulan unos 200.000 vehículos diarios que, de tirar el puente, pasarían por las calles del barrio.

Maestre lo rebate y afirma que el tráfico no habría que redireccionarlo por los barrios ni por las calles adyacentes, sino por el subsuelo donde ya existen los túneles que permitirían canalizar ese tráfico.

"Por supuesto que puede hacerse porque, además, en el caso de Vallecas ya existe el canal subterráneo, es decir, la M-30 y el bypass con el nudo sur ya existe en la ciudad de Madrid y en la zona de Vallecas. Por lo tanto, claro que se podría canalizar el tráfico de forma muy clara", ha insistido.

Por este motivo, insta al Gobierno de Almeida a explicar a los vecinos de este entorno su 'no' a esta intervención que "condena a muchas más décadas de humo, de ruido y de una infraestructura que realmente afecta a la salud de la gente que vive alrededor".

Finalmente, ha señalado que "no es casualidad" que se elija Vallecas como el lugar no desmontable frente a otros barrios de Madrid. "Creo que hay que hacerlo también en Vallecas, de hecho creo que hay que hacerlo con enorme prioridad en Vallecas", ha zanjado Maestre.