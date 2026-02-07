Espana agencias

Los Celtics remontan a los Heat, los Pistons cortan la racha de los Knicks

Guardar

San Francisco (EE.UU.), 6 feb (EFE).- Los Boston Celtics remontaron 22 puntos de desventaja este viernes para doblegar a los Miami Heat y los Detroit Pistons cortaron la racha de ocho victorias consecutivas de los New York Knicks en la jornada de la NBA.

Los Heat llegaron a mandar 56-43 en el TD Garden, pero los Celtics consiguieron dar la vuelta la marcador con un triple ganador de Derrick White.

White terminó el partido con 21 puntos, en una noche en la que Jaylen Brown fue el máximo anotador de Boston con 29 puntos.

Payton Pritchard también se lució con 24 puntos saliendo del banquillo para Boston, que lleva cinco victorias consecutivas y es segundo en el Este (34-18).

El español Hugo González, elegido con el 28 absoluto en el último draft, aportó dos puntos, tres rebotes y un robo en 16 minutos en pista.

Para Miami, Andrew Wiggins metió 26 puntos y Norman Powell, 24.

Los Celtics persiguen a los líderes del Este, unos Detroit Pistons que cortaron la racha de los New York Knicks con un contundente 118-80.

Los Pistons tienen un balance de 38-13, mientras que los Knicks son terceros con una marca de 33-19.

Daniss Jenkins lideró a los Pistons con 18 puntos en una noche en la que los Knicks no pudieron contar con el dominicano Karl Anthony Towns.

Entre los demás resultados, los Milwaukee Bucks ganaron 105-99 a los Indiana Pacers y los New Orleans Pelicans asaltaron el campo de los Minnesota Timberwolves (119-115), con 30 puntos de Saddiq Bey y 29 de Zion Williamson. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Monterrey lidera el torneo Clausura femenino en México

Infobae

Casi un centenar de carreteras cerradas por el temporal: 85 por inundación y 14 por nieve

Infobae

El sábado la borrasca Marta deja más lluvias en el sur y oeste, nevadas y viento fuerte

Infobae

Tabilo y Barrios ponen a Chile arriba por 2-0

Infobae

Paraguay iguala 1-1

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe ‘fantasma’ que ha

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

ECONOMÍA

Ir a trabajar con 38

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey