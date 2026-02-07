Los Celtics remontan a los Heat, los Pistons cortan la racha de los Knicks

San Francisco (EE.UU.), 6 feb (EFE).- Los Boston Celtics remontaron 22 puntos de desventaja este viernes para doblegar a los Miami Heat y los Detroit Pistons cortaron la racha de ocho victorias consecutivas de los New York Knicks en la jornada de la NBA.

Los Heat llegaron a mandar 56-43 en el TD Garden, pero los Celtics consiguieron dar la vuelta la marcador con un triple ganador de Derrick White.

White terminó el partido con 21 puntos, en una noche en la que Jaylen Brown fue el máximo anotador de Boston con 29 puntos.

Payton Pritchard también se lució con 24 puntos saliendo del banquillo para Boston, que lleva cinco victorias consecutivas y es segundo en el Este (34-18).

El español Hugo González, elegido con el 28 absoluto en el último draft, aportó dos puntos, tres rebotes y un robo en 16 minutos en pista.

Para Miami, Andrew Wiggins metió 26 puntos y Norman Powell, 24.

Los Celtics persiguen a los líderes del Este, unos Detroit Pistons que cortaron la racha de los New York Knicks con un contundente 118-80.

Los Pistons tienen un balance de 38-13, mientras que los Knicks son terceros con una marca de 33-19.

Daniss Jenkins lideró a los Pistons con 18 puntos en una noche en la que los Knicks no pudieron contar con el dominicano Karl Anthony Towns.

Entre los demás resultados, los Milwaukee Bucks ganaron 105-99 a los Indiana Pacers y los New Orleans Pelicans asaltaron el campo de los Minnesota Timberwolves (119-115), con 30 puntos de Saddiq Bey y 29 de Zion Williamson. EFE