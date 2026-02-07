Espana agencias

La Copa del Baskonia "empieza" este domingo en Las Palmas

Vitoria, 07 feb (EFE).- El Kosner Baskonia visita al Dreamland Gran Canaria este domingo en un duelo de Liga aplazado por las inclemencias meteorológicas, correspondiente a la décima jornada, y que será la antesala de la Copa del Rey, ya que en este partido se decidirá el cuarto cabeza de serie y se definirán dos de los cruces de cuartos de final.

Si los baskonistas vencen a los claretianos serán cabezas de serie y se cruzarán en la cita copera con el Tenerife, y si pierden se medirán al Barcelona, tal y como dictaminó el sorteo copero celebrado hace dos semanas.

Los vitorianos suman tres derrotas consecutivas entre ACB y Euroliga y necesitan darle la vuelta a una situación que ya empezó a cambiar ante el Barça en la competición continental este viernes, cuando pelearon hasta el final.

La energía de los vascos fue superior a la de los encuentros anteriores a pesar de que echan de menos el anterior estado de forma de Tim Luwawu-Cabarrot, que ha bajado sus prestaciones en los últimos duelos.

Galbiati deberá dejar fuera a dos extracomunitarios, con el reparto entre Kobi Simmons, Trent Forrest y Markus Howard, que ocuparán las dos plazas de un equipo que necesita sumar desde el triple para tener opciones de victoria.

Enfrente estará un Gran Canaria muy distinto al de las últimas temporadas. Los de Jaka Lakovic acumulan cuatro derrotas consecutivas en la liga doméstica, pero llegan después de superar al La Laguna Tenerife en la competición europea, un aviso para los azulgranas.

Isaiah Wong y Nico Brussino lideran a un equipo que solo suma seis victorias.

Andrew Albicy, que se perdió la pasada jornada por una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, tampoco disputó partido de competición europea el miércoles y es duda para este encuentro.

La anotación del Baskonia y el porcentaje de tres puntos será clave en un duelo que abrirá la Copa del Rey. EFE 1011598

