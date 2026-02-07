Espana agencias

Fallece Jesús Fuentes Lázaro, presidente preautonómico de Castilla-La Mancha y referente del socialismo

El PSOE de la provincia de Toledo lamenta "profundamente" el fallecimiento de Jesús Fuentes Lázaro, presidente preautonómico de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE provincial en los primeros años de la democracia española tras la dictadura franquista. Con su pérdida, el socialismo toledano y la región despiden a una figura clave en la construcción institucional de Castilla-La Mancha y en el fortalecimiento del proyecto socialista en la provincia.

Nacido en Toledo, donde residió a lo largo de su vida, Fuentes Lázaro fue profesor de Literatura e Historia antes de dedicarse plenamente a la actividad política. Licenciado en Magisterio, Historia y Geografía, desarrolló una trayectoria pública marcada por el compromiso con la educación, la cultura y el servicio a la ciudadanía, según ha informado el PSOE en un comunicado.

Desde diciembre de 1982 hasta mayo de 1983 ejerció como presidente de Castilla-La Mancha, en un momento decisivo para la región, con el Estatuto de Autonomía recién aprobado por las Cortes Generales. Su responsabilidad al frente del Gobierno preautonómico contribuyó a sentar las bases institucionales de la comunidad autónoma y a preparar el camino para el pleno desarrollo del autogobierno.

Jesús Fuentes Lázaro fue diputado nacional durante las tres primeras legislaturas de la actual democracia española, así como senador por la provincia de Toledo en la cuarta legislatura. Además, desempeñó responsabilidades como diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Toledo, ejerciendo siempre desde la defensa de los intereses de la provincia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Su trayectoria profesional y pública se completó con responsabilidades como director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal y coordinador regional. De igual forma, mantuvo una activa participación en el ámbito cultural, presidiendo la Asociación de Amigos de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha.

COMPROMISO SOCIALISTA

Al frente del PSOE de la provincia de Toledo, lideró la organización desde 1981 hasta 1987, en una etapa de consolidación democrática y en plena transformación política y social, contribuyendo a estructurar y fortalecer el partido en el ámbito provincial.

Asimismo, colaboró con distintos medios de comunicación regionales y nacionales, siendo reconocido con el Premio de Periodismo 'Santiago Camarasa', reflejo de su compromiso con el pensamiento crítico y la divulgación.

Los y las socialistas de la provincia de Toledo destacan su contribución decisiva a la construcción de la autonomía regional, su papel en los primeros años del autogobierno y su compromiso firme con los valores del socialismo democrático. Su trayectoria política estuvo siempre vinculada a la defensa del interés general, al fortalecimiento de las instituciones y al progreso de nuestra tierra.

Con Jesús Fuentes Lázaro se marcha una generación de hombres y mujeres que asumieron la responsabilidad histórica de levantar la democracia desde sus cimientos y de dotar a nuestra tierra de un marco propio de autogobierno. Su compromiso, su vocación de servicio público y su dedicación a la provincia de Toledo permanecerán en la memoria colectiva del socialismo toledano y de toda Castilla-La Mancha.

