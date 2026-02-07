Espana agencias

Andalucía extrema vigilancia en presas y carreteras ante la llegada de la borrasca Marta

Guardar

Sevilla, 7 feb (EFE).- La llegada este sábado de la borrasca Marta ha obligado a la Junta de Andalucía a intensificar el seguimiento de presas y cauces, con desembalses preventivos en Cádiz y Málaga, y a mantener la alerta en la red viaria, que acumula 133 cortes totales y 182 carreteras afectadas en toda la comunidad tras registrarse casi 10.000 incidencias desde el inicio del temporal.

Según el balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) hasta el mediodía de hoy, la comunidad afronta este nuevo frente con avisos naranjas por viento y lluvias activados por la Aemet en zonas de siete provincias, mientras los servicios de emergencia gestionan la saturación de los terrenos y la crecida de los ríos por el paso continuado de sistemas frontales.

En la provincia de Cádiz, la presa de Bornos está desembalsando entre 600 y 650 metros cúbicos por segundo para lograr un resguardo del 15 % antes del impacto pleno de 'Marta'.

Por su parte, el embalse de Los Hurones se encuentra al 87,95 % de su capacidad y aliviando al río Guadalcacín, que cuenta cada vez con menos margen de absorción.

En Málaga, la presa del Conde de Guadalhorce ha comenzado a desembalsar esta mañana a razón de 100 metros cúbicos por segundo, mientras que el embalse del Limonero ha logrado cerrar sus desagües tras alcanzar un resguardo del 40 %.

La dirección del Plan de Emergencias también monitoriza el caudal procedente de Portugal a través de la presa de Alqueva, que actualmente aporta 3.000 metros cúbicos por segundo a la cuenca del Guadiana, una cifra que se prevé que aumente notablemente con las lluvias de la nueva borrasca.

El temporal mantiene cerrados los puertos de Ayamonte (Huelva), Sevilla y Algeciras (Cádiz), donde se prevé una acumulación de camiones tras el cierre también del tráfico de buques en Tánger (Marruecos).

En la red viaria, preocupan especialmente la autopista AP-4 a su paso por Jerez y el socavón de seis metros registrado en la A-374 en Ronda (Málaga), vía clave para los servicios de emergencia.

Cádiz es la provincia con mayor afectación en carreteras, con 44 cortes, seguida de Córdoba con 25.

Para evaluar la inestabilidad del terreno, un equipo científico multidisciplinar del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) compuesto por 10 arquitectos y 11 hidrogeólogos trabaja junto al 112 inspeccionando deslizamientos.

Los expertos han constatado la salida de agua a presión por saturación de acuíferos en Benaoján (Málaga) y Villaluenga del Rosario (Cádiz), descartando por el momento riesgo de colapso en esta última localidad.

Aunque la cifra global de desalojados se mantiene por encima de las 11.000 personas —con Cádiz acumulando más de 8.000—, las últimas horas han obligado a nuevas evacuaciones puntuales.

En Tocina (Sevilla), se está procediendo al traslado de 40 mayores de una residencia, y en Vejer de la Frontera (Cádiz) se han desalojado doce viviendas en la avenida de Los Remedios por un desprendimiento.

También se han registrado desalojos en Sorihuela del Guadalimar (Jaén) tras el derrumbe parcial de una casa, y en la provincia de Granada, donde los evacuados ascienden a 388 tras sumarse vecinos de Zagra y la urbanización Aguas Blancas.

Desde que comenzó la sucesión de borrascas el 27 de enero, el 112 ha coordinado 9.771 emergencias, con 1.992 de ellas en Cádiz, 1.745 en Jaén y 1.666 en Sevilla como las provincias que encabezan el número de avisos gestionados. EFE

mma/cas/jdm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Acercarse a ver el Guadalquivir, el pasatiempo para cientos de personas en Córdoba

Infobae

Liderato contra necesidad en Valladolid

Infobae

Ter Stegen intervenido satisfactoriamente en Finlandia; el Girona no marca plazos

Infobae

Ayora se coloca tercero y continúa la pugna por perseguir a un Patrick Redd, líder

Infobae

Aplazado el Sevilla-Girona por las adversas condiciones meteorológicas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un AVE entre A Coruña

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

ECONOMÍA

Los trabajadores que cambian de

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey