Andalucía extrema vigilancia en presas y carreteras ante la llegada de la borrasca Marta

Sevilla, 7 feb (EFE).- La llegada este sábado de la borrasca Marta ha obligado a la Junta de Andalucía a intensificar el seguimiento de presas y cauces, con desembalses preventivos en Cádiz y Málaga, y a mantener la alerta en la red viaria, que acumula 133 cortes totales y 182 carreteras afectadas en toda la comunidad tras registrarse casi 10.000 incidencias desde el inicio del temporal.

Según el balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) hasta el mediodía de hoy, la comunidad afronta este nuevo frente con avisos naranjas por viento y lluvias activados por la Aemet en zonas de siete provincias, mientras los servicios de emergencia gestionan la saturación de los terrenos y la crecida de los ríos por el paso continuado de sistemas frontales.

En la provincia de Cádiz, la presa de Bornos está desembalsando entre 600 y 650 metros cúbicos por segundo para lograr un resguardo del 15 % antes del impacto pleno de 'Marta'.

Por su parte, el embalse de Los Hurones se encuentra al 87,95 % de su capacidad y aliviando al río Guadalcacín, que cuenta cada vez con menos margen de absorción.

En Málaga, la presa del Conde de Guadalhorce ha comenzado a desembalsar esta mañana a razón de 100 metros cúbicos por segundo, mientras que el embalse del Limonero ha logrado cerrar sus desagües tras alcanzar un resguardo del 40 %.

La dirección del Plan de Emergencias también monitoriza el caudal procedente de Portugal a través de la presa de Alqueva, que actualmente aporta 3.000 metros cúbicos por segundo a la cuenca del Guadiana, una cifra que se prevé que aumente notablemente con las lluvias de la nueva borrasca.

El temporal mantiene cerrados los puertos de Ayamonte (Huelva), Sevilla y Algeciras (Cádiz), donde se prevé una acumulación de camiones tras el cierre también del tráfico de buques en Tánger (Marruecos).

En la red viaria, preocupan especialmente la autopista AP-4 a su paso por Jerez y el socavón de seis metros registrado en la A-374 en Ronda (Málaga), vía clave para los servicios de emergencia.

Cádiz es la provincia con mayor afectación en carreteras, con 44 cortes, seguida de Córdoba con 25.

Para evaluar la inestabilidad del terreno, un equipo científico multidisciplinar del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) compuesto por 10 arquitectos y 11 hidrogeólogos trabaja junto al 112 inspeccionando deslizamientos.

Los expertos han constatado la salida de agua a presión por saturación de acuíferos en Benaoján (Málaga) y Villaluenga del Rosario (Cádiz), descartando por el momento riesgo de colapso en esta última localidad.

Aunque la cifra global de desalojados se mantiene por encima de las 11.000 personas —con Cádiz acumulando más de 8.000—, las últimas horas han obligado a nuevas evacuaciones puntuales.

En Tocina (Sevilla), se está procediendo al traslado de 40 mayores de una residencia, y en Vejer de la Frontera (Cádiz) se han desalojado doce viviendas en la avenida de Los Remedios por un desprendimiento.

También se han registrado desalojos en Sorihuela del Guadalimar (Jaén) tras el derrumbe parcial de una casa, y en la provincia de Granada, donde los evacuados ascienden a 388 tras sumarse vecinos de Zagra y la urbanización Aguas Blancas.

Desde que comenzó la sucesión de borrascas el 27 de enero, el 112 ha coordinado 9.771 emergencias, con 1.992 de ellas en Cádiz, 1.745 en Jaén y 1.666 en Sevilla como las provincias que encabezan el número de avisos gestionados. EFE

