Albares se reúne este sábado en Madrid con su homólogo argelino en plena normalización diplomática

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunirá este sábado con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, en el Palacio de Viana de Madrid, en el contexto del proceso de normalización diplomática entre ambos países tras el conflicto desatado después de que España diera por válido el plan de autonomía de Marruecos, rival regional de Argel, sobre el Sáhara Occidental.

Así lo ha informado el Gobierno en su agenda de actos oficiales para este sábado, donde también ha adelantado que el jefe de la diplomacia española se reunirá antes con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y de los Mauritanos en el exterior de la República Islámica de Mauritania, Mohamed Salem Ould Merzouk, en la sede del Ministerio.

Albares y Attaf ya se reunieron en noviembre de 2025 durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Johannesburgo (Sudáfrica), donde ambos dedicaron su conversación, según el ministro español, a reforzar las "excelentes relaciones políticas, comerciales y culturales en beneficio de nuestros pueblos, de nuestra amistad y de nuestra cooperación".

En marzo de este año, el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, había afirmado que las relaciones con España "están volviendo gradualmente a la normalidad", aunque ha reconocido "un periodo de frialdad" anterior. Pero fue en febrero cuando Albares y su homólogo argelino celebraron su primera reunión bilateral desde que estalló la crisis diplomática entre ambos países en 2022 a raíz del aval español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.

MAURITANIA

Con respecto a Mauritania, su presidente, Mohamed Uld Ghazuani, visitó de manera privada España en enero de este año. El país africano está considerado un socio clave tanto para el Gobierno español como para la Unión Europea en la lucha contra la migración irregular y en el marco de la contención de la amenaza que plantea el terrorismo yihadista en el Sahel.

Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó en agosto de 2024 a Ghazuani, momento en el que anunció la firma de un memorándum de entendimiento con este país para proyectos de migración circular --contratación temporal de trabajadores para determinados sectores-- y el refuerzo de la colaboración en materia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado.

Sánchez puso en valor el "excelente momento" que atraviesan las relaciones bilaterales y que se verán reforzadas con la celebración de la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) con este país norteafricano, que tendrá lugar en Mauritania. España solo celebra este tipo de cumbres bilaterales con unos pocos países, entre los que figuran Marruecos y Argelia.

