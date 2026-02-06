Espana agencias

Sigue la búsqueda de la mujer que cayó al río en Málaga, a la que se suman perros

Guardar

Málaga, 6 feb (EFE).- El operativo de búsqueda de la mujer que este miércoles cayó al río Turvilla al intentar salvar a su perro en Sayalonga (Málaga) continúa este viernes, con la participación de un dron y la incorporación de perros especialistas en búsqueda de personas.

En el rastreo participa personal de los grupos de montaña (GREIM) y actividades subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, además del servicio Cinológico, que se ha desplazado desde Madrid con dos perros especialistas en la búsqueda de personas, incluso aquellas que pudieran estar sumergidas, además de Bomberos y voluntarios.

Las labores se han mantenido durante la pasada noche sin resultado, y a primera hora de esta mañana se han desplegado los medios aéreos, que este jueves tuvieron que retirarse por las condiciones meteorológicas adversas, ha informado un portavoz de la Guardia Civil.

La mujer, de unos 40 años, cayó al río al intentar rescatar a su perro, que había caído al agua cuando paseaba por la zona norte del pueblo junto a otra mujer, que fue quien dio la voz de alarma.

El operativo de búsqueda se activó en la tarde-noche del miércoles tras este aviso y se encontró con vida al animal, aunque no se ha podido localizar a la mujer.

Este jueves se trabajó a lo largo de 5 kilómetros del río Turvilla, entre el pueblo de Sayalonga y la vecina localidad de Algarrobo.

Este viernes, los servicios de emergencia han optado por emplear un dron en lugar de un helicóptero, dado el peligro que supone la existencia de mucho cableado que cruza de orilla a orilla, que obliga a que tenga que elevar el vuelo, mientras que el dron "puede bajar y meterse entre los cables".

El río en el que desapareció la mujer ha aumentado su caudal a consecuencia de las intensas lluvias de la borrasca Leonardo, y la maleza existente en la ribera también ha complicado las labores de búsqueda. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026

Infobae

El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, saldrá de prisión de lunes a viernes

Infobae

Los perros, 'doctores' de cuatro patas que cambian la rutina hospitalaria de los niños

Infobae

Viernes 6 de febrero de 2026

Infobae

La producción industrial sube un 1,3 % en 2025 tras aumentar casi un 3 % en diciembre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre consigue dejar de

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “La avería más temida, generalmente, suele ser la junta de culata”

La Comunidad de Madrid pagará hasta 169 euros por una resonancia: 264.000 pacientes tendrán que trasladarse 50 kilómetros para que se las hagan

El tira y afloja de PP y Vox en Aragón: un divorcio condenado a la reconciliación tras el 8F

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager