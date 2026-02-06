Lluvias y deshielo tienen 54 tramos de la cuenca del Duero en aviso: 11 en nivel rojo

Valladolid, 6 feb (EFE).- La lluvia caída en las últimas horas y el deshielo tienen a 54 tramos de la Cuenca del Duero con aviso por aumentos en su cauce, once de ellos en alarma, nivel rojo -en Zamora, León, Soria, Segovia, Palencia, Ourense y Salamanca-; otros tantos en alerta, nivel naranja, y el resto en aviso amarillo.

Son datos de en torno a las diez de esta mañana de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) recogidos por EFE que detallan que en Zamora están en nivel rojo el Castrón en Villaveza De Valverde, con tendencia decreciente; y el Órbigo en Manganeses, con tendencia a la estabilidad.

En León, están en nivel rojo el Cea en Sahagún, por donde pasa con 2,39 metros de nivel y tendencia creciente; y el Órbigo por Cebrones del Río, con 3,43 metros de nivel y en aumento también.

En Soria, el Duero pasa con un nivel de cinco metros en Navapalos, y tendencia creciente, también en máximo aviso; lo mismo que el Ucero en Osma (Soria), en este caso con tendencia a la estabilidad.

En Segovia está en máximo aviso el Duratón a la salida del embalse de las Vencías, con 1,98 metros de nivel y creciendo; en Palencia el Valdavía, en Abia de las Torres, con más de dos metros de nivel poco antes de las diez y tendencia a la estabilidad.

Además, están en esa alerta roja el Huebra en Salamanca, en Puente Resbala y en Saucelle, decreciendo en ambos casos; y en Ourense el Támega en Rabal, también con nivel decreciente.

Y en aviso naranja, alerta, figuran el Arlanza en Burgos, en Covarrubias y Lerma; en Palencia el Carrión en Celadilla del Río y en Villoldo, el Pisuerga en Cordovilla y el Tera en Mózar de Valverde.

En Salamanca figuran en ese nivel naranja el Tormes en Ledesma y el Duero en Saucelle; en Zamora el Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa; y en León el Cea en Valderas y el Tuerto en San Félix de la Vega.

Hay otros 32 tramos de ríos de la Cuenca del Duero en nivel amarillo, entre ellos el Bernesga a su paso por la capital leonesa, por donde pasa con 2,42 metros de nivel y tendencia decreciente; el Adaja por la capital abulense, con tendencia también a la baja y 2,33 metros de nivel; y el Duero en Aranda (Burgos), con 3,79 metros y estable.

También el Eresma en Segovia, con 2,11 metros de nivel y tendencia estable; y el Tormes por Salamanca con 3,32 metros de nivel y 371 metros cúbicos por segundo, y en este caso con tendencia creciente.EFE