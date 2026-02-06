Espana agencias

Lluvias y deshielo tienen 54 tramos de la cuenca del Duero en aviso: 11 en nivel rojo

Guardar

Valladolid, 6 feb (EFE).- La lluvia caída en las últimas horas y el deshielo tienen a 54 tramos de la Cuenca del Duero con aviso por aumentos en su cauce, once de ellos en alarma, nivel rojo -en Zamora, León, Soria, Segovia, Palencia, Ourense y Salamanca-; otros tantos en alerta, nivel naranja, y el resto en aviso amarillo.

Son datos de en torno a las diez de esta mañana de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) recogidos por EFE que detallan que en Zamora están en nivel rojo el Castrón en Villaveza De Valverde, con tendencia decreciente; y el Órbigo en Manganeses, con tendencia a la estabilidad.

En León, están en nivel rojo el Cea en Sahagún, por donde pasa con 2,39 metros de nivel y tendencia creciente; y el Órbigo por Cebrones del Río, con 3,43 metros de nivel y en aumento también.

En Soria, el Duero pasa con un nivel de cinco metros en Navapalos, y tendencia creciente, también en máximo aviso; lo mismo que el Ucero en Osma (Soria), en este caso con tendencia a la estabilidad.

En Segovia está en máximo aviso el Duratón a la salida del embalse de las Vencías, con 1,98 metros de nivel y creciendo; en Palencia el Valdavía, en Abia de las Torres, con más de dos metros de nivel poco antes de las diez y tendencia a la estabilidad.

Además, están en esa alerta roja el Huebra en Salamanca, en Puente Resbala y en Saucelle, decreciendo en ambos casos; y en Ourense el Támega en Rabal, también con nivel decreciente.

Y en aviso naranja, alerta, figuran el Arlanza en Burgos, en Covarrubias y Lerma; en Palencia el Carrión en Celadilla del Río y en Villoldo, el Pisuerga en Cordovilla y el Tera en Mózar de Valverde.

En Salamanca figuran en ese nivel naranja el Tormes en Ledesma y el Duero en Saucelle; en Zamora el Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa; y en León el Cea en Valderas y el Tuerto en San Félix de la Vega.

Hay otros 32 tramos de ríos de la Cuenca del Duero en nivel amarillo, entre ellos el Bernesga a su paso por la capital leonesa, por donde pasa con 2,42 metros de nivel y tendencia decreciente; el Adaja por la capital abulense, con tendencia también a la baja y 2,33 metros de nivel; y el Duero en Aranda (Burgos), con 3,79 metros y estable.

También el Eresma en Segovia, con 2,11 metros de nivel y tendencia estable; y el Tormes por Salamanca con 3,32 metros de nivel y 371 metros cúbicos por segundo, y en este caso con tendencia creciente.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Convocan el I Premio Internacional de Teatro Clásico 'Odiseo y Penélope'

Infobae

Mónica García: la desinformación y los tecnooligarcas afectan a la protección de la salud

Infobae

Liberados 12 migrantes al desmantelar una trama de explotación laboral en obradores de pan

Infobae

Shiffrin, Odermatt y Lindsey Vonn -que busca el milagro-, a brillar en Cortina y Bormio

Infobae

Almada dice que tras la final ante el Girona el partido ante el Rayo es una "súper final"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rodalies prevé la recuperación de

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager