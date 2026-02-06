Espana agencias

La producción de vehículos en Brasil cayó un 12 % en enero

Guardar

Río de Janeiro, 6 feb (EFECOM).- Brasil, octavo mayor fabricante de automóviles del mundo, produjo en enero 159.552 vehículos, con una reducción del 12 % frente al mismo mes de 2024, debido a la estabilidad del mercado nacional y a la caída de las exportaciones, informó este viernes la patronal.

La producción en enero también cayó significativamente en comparación con diciembre, un 13,5 %, de acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

Según la patronal, el estancamiento de las ventas internas y una menor demanda externa, principalmente por la caída de las exportaciones a Argentina, obligaron a las fábricas a reducir su producción en enero.

El descenso en la producción también se explica porque enero de 2025, con 181.405 vehículos, fue un mes "atípico", con el mayor nivel de fabricación en los últimos seis años.

Brasil fabricó el año pasado 2,64 millones de vehículos, un número en un 3,5 % superior al de 2024, un crecimiento que se apoyó en parte por el salto del 32,1 % de las exportaciones.

En enero de este año, sin embargo, Brasil solo exportó 25.855 vehículos, con una caída del 18,3 % en la comparación con el mismo mes de 2024.

El mal dato se debe principalmente por la reducción del 5 % de las ventas a Argentina, el principal destino de los vehículos brasileños.

"Argentina tuvo un papel importante en el desempeño de nuestra producción el año pasado. Vamos a estar atentos a la evolución de ese mercado y a actuar para preservar las cadenas productivas integradas entre los dos países", afirmó el presidente de Anfavea, Igor Calvet.

En Brasil se vendieron 170.536 vehículos nuevos en enero, un número ligeramente inferior (-0,4 %) al del mismo mes de 2024 y en un 39 % menor al de diciembre.

Las ventas de automóviles y comerciales ligeros crecieron un 1,8 % en enero, las de camiones cayeron un 31,5 % y las de autobuses se redujeron en un 33,9 %.

Los vehículos eléctricos respondieron por el 16,8 % de las ventas en Brasil en enero, su mayor porcentual hasta ahora, y el 65 % de ellos fue importado, principalmente de China, aunque la producción local aumentó diez puntos porcentuales en el último año.

"Ese resultado refuerza la importancia de la producción local en el proceso de transición tecnológica e indica una trayectoria de crecimiento a lo largo de 2026", afirmó Calvet. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moreno no descarta ampliar el perímetro de evacuación tras el desalojo de Grazalema

Infobae

La Junta de Andalucía cifra en 1.500 las personas desalojadas en la provincia de Córdoba

Infobae

Los 341 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz) pueden volver a sus casas

Infobae

Abascal acusa al PP de estar "más empeñado en atacar a Vox" que en buscar acuerdos

Infobae

Bad Gyal publicará el 6 de marzo su segundo álbum de estudio, 'Más cara'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero llega a Caracas para

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis