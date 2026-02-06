Fiscalía pide 6 años de prisión por intentar incendiar una oficina de la Seguridad Social

Madrid, 6 feb (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para un acusado de intentar incendiar el 16 de agosto de 2023 la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) situada en el número 102 de la calle de Serrano de Madrid y de lesionar a un policía nacional.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el miércoles próximo el juicio por esta causa de L.A.C.R., que se sentará en el banquillo acusado de incendio en grado de tentativa y delito leve de lesiones.

El fiscal relata que L.A.C.R., de 71 años, entró sobre las dos menos veinte de la tarde en dicha oficina, que estaba llena de personas, portando en una mano una garrafa de medio litro de gasolina y en la otra un mechero.

Añade que el acusado vertió la gasolina en el suelo intentando prender fuego con el mechero pero no logró su propósito gracias a la intervención de un vigilante de seguridad, que lo impidió durante un forcejeo con él.

A continuación llegó un policía nacional que se abalanzó sobre el acusado para evitar que prendiese fuego y ambos cayeron al suelo.

Como consecuencia de ello el agente sufrió intoxicación por inhalación de carburantes, que requirió de asistencia médica y de la que tardó en curar dos días.

Además de la pena de seis años de prisión la Fiscalía solicita que L.A.C.R. sea condenado a pagar una multa de 540 euros e indemnizaciones de 100 euros al policía por las lesiones que sufrió y de 112 al Ministerio del Interior por los daños en su uniforme. EFE