Espana agencias

Fiscalía pide 6 años de prisión por intentar incendiar una oficina de la Seguridad Social

Guardar

Madrid, 6 feb (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para un acusado de intentar incendiar el 16 de agosto de 2023 la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) situada en el número 102 de la calle de Serrano de Madrid y de lesionar a un policía nacional.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el miércoles próximo el juicio por esta causa de L.A.C.R., que se sentará en el banquillo acusado de incendio en grado de tentativa y delito leve de lesiones.

El fiscal relata que L.A.C.R., de 71 años, entró sobre las dos menos veinte de la tarde en dicha oficina, que estaba llena de personas, portando en una mano una garrafa de medio litro de gasolina y en la otra un mechero.

Añade que el acusado vertió la gasolina en el suelo intentando prender fuego con el mechero pero no logró su propósito gracias a la intervención de un vigilante de seguridad, que lo impidió durante un forcejeo con él.

A continuación llegó un policía nacional que se abalanzó sobre el acusado para evitar que prendiese fuego y ambos cayeron al suelo.

Como consecuencia de ello el agente sufrió intoxicación por inhalación de carburantes, que requirió de asistencia médica y de la que tardó en curar dos días.

Además de la pena de seis años de prisión la Fiscalía solicita que L.A.C.R. sea condenado a pagar una multa de 540 euros e indemnizaciones de 100 euros al policía por las lesiones que sufrió y de 112 al Ministerio del Interior por los daños en su uniforme. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Convocan el I Premio Internacional de Teatro Clásico 'Odiseo y Penélope'

Infobae

Lluvias y deshielo tienen 54 tramos de la cuenca del Duero en aviso: 11 en nivel rojo

Infobae

Mónica García: la desinformación y los tecnooligarcas afectan a la protección de la salud

Infobae

Liberados 12 migrantes al desmantelar una trama de explotación laboral en obradores de pan

Infobae

Shiffrin, Odermatt y Lindsey Vonn -que busca el milagro-, a brillar en Cortina y Bormio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rodalies prevé la recuperación de

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager