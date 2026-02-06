Expertos consultados por el BCE mantienen sus pronósticos de inflación hasta el 2030

Fráncfort (Alemania), 6 feb (EFECOM) .- Expertos en previsiones económicas consultados por el Banco Central Europeo (BCE) han mantenido sus pronósticos de inflación general y subyacente hasta el 2030 pese a la apreciación del euro.

El BCE informó este viernes de que los expertos en previsiones que ha consultado en el primer trimestre prevén una inflación general en la eurozona del 1,8 % en 2026 (sin variación respecto a la encuesta anterior en el cuarto trimestre del año pasado), del 2 % en 2027 ( sin cambios) y del 2,1 % en 2028.

Asimismo prevén una inflación general media a largo plazo del 2 % en el 2030 (sin cambios respecto a la encuesta anterior).

Por lo tanto el BCE habrá logrado su objetivo de inflación a medio plazo excepto en 2026 según estos pronósticos.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, se mostró este jueves tranquila pese a la fuerte apreciación del euro frente al dólar, que no es nueva y ya ha sido considerada por el Consejo de Gobierno en su análisis económico, por lo que consideró que no es motivo para cambiar los tipos de interés.

El Consejo de Gobierno del BCE decidió por unanimidad mantener los tipos de interés en el 2 %, por quinta vez consecutiva, porque considera que la inflación en la eurozona se va a estabilizar a medio plazo en su objetivo del 2 % y la economía es capaz de resistir en un entorno mundial difícil.

Los mercados y analistas prevén que el BCE mantendrá los tipos de interés en el 2 % durante algún tiempo.

Los expertos consultados por el BCE en el primer trimestre también mantienen en el 2 % sus pronósticos de inflación subyacente, que descuenta la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco porque son más volátiles.

Los expertos prevén una inflación subyacente del 2 % hasta el 2030.

Asimismo, revisan un poco al alza sus pronósticos de crecimiento para este año porque el crecimiento en el tercer trimestre del año pasado fue más fuerte de lo esperado.

Ahora prevén un crecimiento del 1,2 % en 2026 (1,1 % en la encuesta anterior), del 1,4 % en 2027 (sin cambios) y del 1,3 % en 2028 y a largo plazo (sin variación).

Asimismo, mantiene sus pronósticos de desempleo hasta 2028 y los revisan un poco a la baja en 2030.

Ahora prevén que la zona del euro tendrá una tasa de desempleo del 6,3 % en 2026 (sin cambios), del 6,2 % en 2027 (sin cambios), del 6,1 % en 2028 y del 6,1 % en 2030 (6,2 % en la encuesta anterior).

El BCE condujo la encuesta entre el 7 y el 12 de enero de este año y recibió 62 respuestas de expertos de instituciones financieras y no financieras de Europa. EFECOM