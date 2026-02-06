Espana agencias

¿Cuánto vale Bad Bunny? Espectáculo de récord para el Super Bowl más latino de la historia

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 6 feb (EFE).- Bad Bunny cobrará cero dólares por el medio tiempo del Super Bowl LX, pero con el "efecto post-show" su catálogo podría dispararse a los 1,7 millones de dólares semanales y batir los récords de Rihanna y Kendrick Lamar ante una audiencia récord que prevé superar los 130 millones de espectadores. Es la operación financiera más rentable de la industria musical global.

Aunque la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés) se limita a financiar una parte de la producción del descanso, que en los últimos años ha rondado entre los 10 y los 20 millones de dólares, la exposición global de la cita transforma cada segundo en pantalla de Bad Bunny en un multiplicador de riqueza sin precedentes.

El repertorio de la estrella puertorriqueña ya factura unos 788,500 dólares semanales solo en el mercado estadounidense, según estimaciones de Billboard basadas en datos de Luminate, unas cifras que, tras su paso por el escenario del Super Bowl, podrían escalar hasta los 1,7 millones de dólares a la semana.

Estos astronómicos números responden a una aceleración agresiva de una tendencia histórica de la NFL que experimentan todos los artistas que encabezan el espectáculo del Super Bowl.

Si bien el promedio de la industria registra un aumento del 60 % en las ganancias del repertorio durante la segunda semana posterior al juego, las métricas de Bad Bunny sitúan este repunte en un 115 %, un nivel nunca antes visto que pulveriza los estándares habituales y supera el impacto de cualquier predecesor anglo.

Detrás de este despliegue se encuentra Apple Music con un patrocinio que rondaría los 50 millones de dólares y que no hace más que revalorizar la marca personal del artista puertorriqueño.

Su estrategia busca capturar el mercado de mayor crecimiento en el sector digital: el consumidor latino. Para la tecnológica, Bad Bunny no es solo un artista, sino el 'caballo de Troya' para arrebatar suscriptores a la competencia en el continente americano.

Y es que el ascenso meteórico del “Conejo Malo” se debe en parte a los datos de Spotify, en los que se ha coronado como el Artista Global Top de la plataforma por cuarta vez consecutiva, con 19.800 millones de reproducciones en 2025.

También se alzó con el premio de la plataforma al mejor álbum mundial de 2025 con 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', su sexto álbum de estudio, que funciona como una oda nostálgica y emocional a su Puerto Rico natal y cuyas canciones, como 'BAILE INoLVIDABLE,' 'DTM' o 'NUEVAYoL, formen parte del carrusel de canciones que protagonicen el descanso del Super Bowl.

Bad Bunny se consagra además como el décimo artista mundial mejor pagado de la industria con un patrimonio de 66 millones de dólares en 2025, según Forbes. Gran parte de este músculo financiero proviene de los más de 30 conciertos que realizó en 2025 como parte de su exitosa residencia en Puerto Rico y que sirvieron de antesala para la gira mundial en la que se encuentra inmerso.

El Super Bowl más latino de la historia Lo que hace de su estrategia aún más disruptiva es la exclusión de Estados Unidos de su tour en protesta por las políticas migratorias y el temor a las redadas del temeroso Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Esta decisión convierte su paso por el Levi 's Stadium de Santa Clara (California) del próximo domingo en su única aparición en suelo americano en 2026, elevando la expectación a un nivel de evento histórico.

La elección de Bad Bunny como representante del descanso no ha estado exenta de críticas entre las filas republicanas y conservadoras de la esfera política, que reprochan que su música sea en español. Él también ha mostrado su desacuerdo ante lo que está pasando en EE.UU. en un poderoso discurso en los Grammy el pasado domingo: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó que no asistirá al Super Bowl de este año por estar en contra del cantante. "Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", afirmó.

Aunque otros artistas latinos han pisado el escenario antes que él, como Shakira, Enrique Iglesias y Jennifer Lopez, lo que hará único el espectáculo que promete Benito Martínez Ocasio es que será el primer latino en encabezar el descanso defendiendo ante el mercado anglo una colección de temas íntegramente en español. EFE

