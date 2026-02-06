Espana agencias

China multa con 17 millones de euros a una conocida 'app' de vídeos por "contenido vulgar"

Pekín, 6 feb (EFECOM).- Las autoridades chinas impusieron hoy una multa de unos 17 millones de euros a la conocida aplicación de vídeos Kuaishou tras detectar la difusión de contenidos de carácter "vulgar y pornográfico" en retransmisiones en directo, informaron este viernes fuentes oficiales.

La sanción fue dictada por la Oficina Municipal de Internet de Pekín, bajo la orientación de la Administración del Ciberespacio de China, después de que se abriera una investigación formal contra la empresa operadora de la plataforma por presuntas infracciones de la normativa vigente.

Según el comunicado difundido por el regulador de la capital, la investigación constató que la plataforma "no cumplió con sus obligaciones en materia de protección de la seguridad" en la red.

En concreto, las autoridades señalaron que la empresa no gestionó de manera oportuna "vulnerabilidades del sistema ni otros riesgos de seguridad" detectados durante el funcionamiento del servicio.

El informe oficial añade que Kuaishou tampoco adoptó medidas para interrumpir la transmisión ni eliminar contenido ilegal generado por los usuarios.

Las autoridades consideraron que estas deficiencias fueron de carácter "grave" y tuvieron un "impacto negativo" en el entorno digital.

Por ello, la Oficina Municipal de Internet de Pekín decidió imponer a la compañía una advertencia formal y una multa de 119,1 millones de yuanes, equivalente a unos 17 millones de euros.

Kuaishou, que cuenta con unos 400 millones de usuarios y cotiza en la Bolsa de Hong Kong, es una de las principales aplicaciones de vídeos cortos, un formato popular en el gigante asiático, donde Douyin, la versión de TikTok para el mercado chino, se sitúa como líder del sector.

El número de usuarios en China de aplicaciones de videos cortos ronda los 1.000 millones, según el Centro de Información de Internet y Redes del país.

En los últimos años, los reguladores han puesto en marcha numerosas campañas contra comportamientos como la ostentación de riqueza, la "información falsa", el "contenido inapropiado" y los "valores erróneos" en dichas plataformas, lo que ha llevado al cierre de miles de cuentas.

China es el país con más internautas del mundo, pero a la vez uno de los que ejercen mayor control en los contenidos: servicios populares en el resto del mundo como Google, Facebook, Twitter o YouTube están bloqueados en el país desde hace años. EFECOM

