180 carreteras cortadas por inundaciones, 3 de la red principal en Cádiz, Jaén y Badajoz

Madrid, 6 feb (EFE).- Más de 180 carreteras están cortadas por las lluvias e inundaciones que ha provocado la borrasca Leonardo que este viernes sigue afectando a la península, especialmente a Andalucía, y tres de esas vías son de la red principal, la A-48, en Cádiz, la A-44, en Jaén, y la A-5, en Badajoz.

Del total de carreteras cerradas al tráfico por lluvias, 140 se localizan en Andalucía y es Cádiz la provincia más afectada, con 50 de ellas, según informa la Dirección General de Tráfico.

En la red viaria principal están cortadas por inundaciones y desprendimientos la A-48, en Vejer de la Frontera (Cádiz) en dirección Tarifa; la A-44, en Campillo de Arenas (Jaén) hacia Granada; y la salida 382 de la A-5, en Talavera la Real (Badajoz), hacia la EX-363.

Además, otras 37 carreteras continúan afectadas por la nieve, una de ellas de la red principal, la A-52, en Zamora, en el entorno de Padornelo, transitable con precaución.

De las 36 vías restantes de la red secundaria, 12 están cerradas al tráfico en Navarra, Asturias, León, Cáceres, Granada, Zamora y Salamanca.

La DGT pide a los conductores que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha, que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno y que eviten los desplazamientos innecesarios en la medida de lo posible. EFE

(Foto)