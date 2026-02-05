Espana agencias

Salazar asegura que nadie del PSOE le pidió que dimitiera y niega que Alegría le reprochara su actitud con mujeres

Guardar

El exasesor de Pedro Sánchez y exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas en Moncloa, ha asegurado este jueves desde el Senado que nadie de la dirección del partido le pidió que dimitiera tras conocerse esta situación, a la vez que ha negado que la exministra Portavoz y candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, le reprochara sus comportamientos en el encuentro que mantuvieron hace unos meses.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', Paco Salazar ha respondido a varias preguntas de los grupos sobre ese encuentro que mantuvo con Alegría cuando ya se habían conocido las denuncias en su contra y él ya estaba fuera del partido.

Pese a las llamadas al orden del presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez, y las quejas del propio Salazar, sí que ha aclarado que la exministra de Educación no le reprochó su actitud durante su almuerzo, sino que hablaron de la familia y de su próximo destino profesional. "Si lo que quiere saber es si hablamos de cuestiones de actualidad política o de la campaña electoral en Aragón, no", ha respondido Salazar a varias preguntas.

NO SE SIENTE PROTEGIDO POR EL PSOE

Los grupos también han cuestionado a Paco Salazar en varias ocasiones por si alguien del PSOE le pidió que dimitiera tras conocerse estas denuncias internas de acoso, a lo que el exdirigente socialista ha dicho que nadie le dio esa orden.

La portavoz del PP en la comisión Rocío Divar ha deslizado que el PSOE ha estado amparando a Paco Salazar porque "sabe" algún asunto relacionado con la financiación de la formación socialista. Salazar ha replicado negando que el PSOE le haya protegido y recordando la intervención de la portavoz socialista María del Lirio Martín durante la comisión, en la que le ha reprochado sus comportamientos.

Al ser preguntado por las denuncias internas contra él, Salazar se ha reafirmado en que "siempre" ha respetado a todas las compañeras con las que ha trabajado, "como profesionales y como mujeres". "Cuando yo me retiro o renuncio a mi responsabilidad institucional y orgánica, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El silencio también es una respuesta", ha recalcado en varias ocasiones.

SE FUE POR SU FAMILIA, NO POR LAS DENUNCIAS

Al portavoz de Vox, Ángel Gordillo, le ha llegado a decir que "en un momento determinado" había "podido ocupar una responsabilidad en el partido" pero que decidió no hacerlo para dedicarse a su familia. Se refería al puesto de adjunto a la Secretaría de Organización que iba a ocupar cuando el partido reestructuró este departamento tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán.

Gordillo le ha recordado que fue justo en ese momento cuando salieron a la luz las denuncias por acoso de sus subordinadas y le ha preguntado si se apartó por eso o porque habían detectado algún "fallo en su gestión" en el Gobierno o en la financiación del partido: "Seguramente me habré equivocado en alguna ocasión, pero no es ese el caso por el que yo renuncié", ha respondido.

El PP ha preguntado a Salazar que si quiere decir que las denuncias internas contra él son "falsas", a lo que el exdirigente socialista ha replicado que no habla "ni de falsas ni de no falsas", sino que ha evitado "entrar en el tema".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rocío de Meer (Vox) dice que las "políticas de fronteras abiertas" están "rompiendo" España y pide deportaciones masivas

La representante de Vox responsabiliza al Ejecutivo de Sánchez y a sus socios de facilitar delitos graves con la inmigración irregular, reclama la expulsión inmediata de extranjeros tras un caso de agresión sexual en un centro tutelado de Navarra

Rocío de Meer (Vox) dice

Urtasun pide a los partidos "dejar la politiquería" y "pensar en la gente" para sacar adelante todo el escudo social

Urtasun pide a los partidos

Compromís preguntará a Cuenca en el Congreso si "hizo de Mazón" en la dana y forzó descartar el confinamiento

Compromís preguntará a Cuenca en

Piden más de 5 años de cárcel para un hombre por supuestamente maltratar psicológicamente a su esposa con cáncer

La Fiscalía solicita casi seis años de prisión, restricción de acercamiento y compensación económica tras acusar a un residente gallego de someter a su pareja con cáncer a graves hechos de control, humillación constante y amenazas, según la acusación

Infobae

España reivindica el papel de Naciones Unidas para impulsar un uso responsable de la IA en defensa

Representantes de gobiernos, sector privado y sociedad civil analizaron en una cumbre internacional en A Coruña el reto de establecer regulaciones globales, principios éticos y cooperación multilateral ante el avance de la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar

España reivindica el papel de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE pide explicaciones por

El PSOE pide explicaciones por las denuncias de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles y Ayuso responde que “es un caso fabricado”

Absuelven a un funcionario de Gipuzkoa que había sido condenado por imprimir el certificado de domicilio de un hombre que vivía con su exmujer

Renfe, Iryo, Ouigo y Adif mantendrán hasta diciembre el aumento de 25 minutos del trayecto de AVE entre Madrid y Barcelona

Salazar asegura que “no es cierto” que Pilar Alegría le reprochase su actitud hacia las mujeres durante la comida entre ambos

Transportes quiere contratar dos peritos de accidentes de trenes, pero dice que no tiene que ver con la crisis ferroviaria

ECONOMÍA

BBVA obtiene un beneficio récord

BBVA obtiene un beneficio récord de 10.511 millones en 2025, un 4,5 más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% tras la caída de la inflación y el moderado crecimiento de la eurozona

¿Quién se coge más bajas? Los menores de 40 y las mujeres piden más permisos, pero las de los hombres mayores de 55 duran más tiempo

Invertir en vivienda desde 50 euros: la financiación colectiva acerca la especulación a los particulares con promesas de alta rentabilidad y alto riesgo

DEPORTES

Antonio Najarro, el gurú y

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey