El presidente de la Asamblea abre este jueves con Unidas la ronda de consultas para proponer candidatura a la Junta

El último encuentro de la serie de consultas organizadas por el presidente de la Asamblea de Extremadura tendrá lugar el martes, 10 de febrero, cuando Manuel Naharro mantendrá una reunión con María Guardiola, presidenta del Grupo Parlamentario Popular. Con esta serie de reuniones, se busca encaminar la designación de una candidatura para presidir la Junta de Extremadura tras la celebración de unas elecciones autonómicas en las que ningún partido alcanzó la mayoría absoluta, según consignó la Asamblea de Extremadura en una nota de prensa difundida por varios medios.

El proceso de consultas al que ha dado inicio Naharro responde al resultado obtenido en los comicios del pasado 21 de diciembre. De acuerdo con los datos ofrecidos por la Asamblea y reproducidos por diversos medios, el Grupo Popular se posicionó como la fuerza con mayor número de escaños, con 29 diputados en la cámara regional. Le siguen el Grupo Socialista con 18 escaños, Vox con 11 representantes y Unidas por Extremadura con siete. La falta de una fuerza con mayoría absoluta ha llevado a que sea necesario este proceso institucional, en el que la presidencia de la Junta dependerá en buena medida de las alianzas y acuerdos que se definan tras las conversaciones con los representantes parlamentarios.

Según publicó la Asamblea de Extremadura, la agenda de reuniones arrancará el jueves, 5 de febrero, en un encuentro entre Manuel Naharro e Irene de Miguel, portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, a partir de las 10:00 horas. El viernes, 6 de febrero, a la misma hora, será el turno de Óscar Fernández Calle, portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Estas primeras reuniones darán paso al encuentro que, conforme al calendario difundido por la institución, tendrá lugar el lunes, 9 de febrero, a las 12:00 horas, entre Naharro y Piedad Álvarez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El propósito de estas consultas radica en determinar a qué candidatura propondrá la Asamblea para asumir la máxima responsabilidad institucional en la comunidad autónoma, detalló la propia institución en su comunicado. El procedimiento está regulado por el Estatuto de Autonomía de Extremadura, que establece la obligación del presidente de la Asamblea de escuchar formalmente a todos los grupos antes de elevar una propuesta. De este modo, cada representante parlamentario tendrá la oportunidad de exponer el posicionamiento de su formación ante la situación de fragmentación resultante de la cita electoral, en la que ninguna fuerza logró alcanzar por sí sola los 33 escaños necesarios para gobernar en solitario.

El medio explicó que, según el reparto actual, el Grupo Popular, pese a contar con la mayor representación, no puede formar gobierno sin el respaldo de, al menos, una formación más, ya que 29 escaños no garantizan mayoría en la Asamblea de Extremadura. Vox, con sus 11 diputados, podría ser clave en la configuración de posibles alianzas, mientras que Unidas por Extremadura y el Grupo Socialista también jugarían un papel relevante en las negociaciones. En la secuencia de los encuentros, el presidente Naharro recabará las impresiones y propuestas de cada grupo en torno a eventuales acuerdos o apoyos, contexto que será determinante para la gobernabilidad en la legislatura que recién comienza.

El desarrollo de las consultas estará marcado por las posiciones que cada grupo muestre durante las reuniones programadas. Según detalló la Asamblea en su nota oficial, la serie de conversaciones se ajusta a los procedimientos establecidos por la normativa autonómica, que exige diálogo previo a la designación de un candidato o candidata para la presidencia de la Junta. Las conversaciones que se celebren entre el presidente de la Asamblea y los portavoces de los grupos parlamentarios marcarán la hoja de ruta política en Extremadura, mientras continúa la incertidumbre acerca de qué partido asumirá finalmente la dirección del ejecutivo autonómico, reportó la Asamblea de Extremadura.

El calendario comunicacional divulgado incluye también la especificación de los horarios para cada encuentro, un detalle relevante en un contexto en el que la opinión pública regional permanece atenta a los avances que puedan producirse en las negociaciones. Según la nota institucional, la secuencia finalizará con el encuentro entre Naharro y Guardiola, que se celebrará el martes, 10 de febrero, a las 11:00 horas.

Toda esta ronda de contactos institucionales se produce tras la fragmentación del voto en los últimos comicios autonómicos en Extremadura. El nuevo escenario parlamentario, en el que ninguna fuerza política disfruta de una mayoría clara, exige acuerdo o entendimiento entre diferentes partidos para garantizar la estabilidad del futuro gobierno regional, conforme a lo publicado por la Asamblea de Extremadura.