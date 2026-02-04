Espana agencias

Sémper, en el Día contra el Cáncer: "Me quiero acordar de los oncólogos y de quienes nos acompañan en el duro proceso"

Borja Sémper resalta la importancia del diagnóstico temprano y la labor de especialistas y familiares en la lucha, mientras Alberto Núñez Feijóo promete respaldo integral a pacientes y enfatiza el papel crucial de la investigación en la batalla contra la enfermedad

Luego de compartir públicamente el 14 de julio que tenía un tumor detectado en su fase inicial, Borja Sémper, portavoz y vicesecretario de Cultura del Partido Popular, ha subrayado la relevancia del diagnóstico temprano y el trabajo conjunto de especialistas y familiares ante la enfermedad. Sémper destacó estos puntos el miércoles, en coincidencia con el Día Mundial contra el Cáncer, según informó la agencia Europa Press.

El dirigente del Partido Popular insistió en la utilidad de la investigación y del diagnóstico precoz como elementos clave para la supervivencia frente al cáncer. En un mensaje divulgado a través de su cuenta oficial en la red social 'X', Sémper expresó: "En el Día Mundial contra el Cáncer, además de recordar que la investigación y el diagnóstico precoz salvan vidas, me quiero acordar de todos los profesionales de oncología y de quienes nos acompañan en el duro proceso: nuestra pareja, hijos, familia y amigos... también salvan vidas", consignó Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Sémper concluyó en diciembre un ciclo de quimioterapia que se extendió durante cuatro meses, hecho que él mismo comunicó en las redes sociales el 8 de diciembre, indicando que tras superar este tratamiento recuperaba el ánimo y las fuerzas necesarias para afrontar los siguientes pasos. Aunque el 8 de enero asistió a la primera reunión del comité de dirección del Partido Popular de 2026, fuentes cercanas detallaron que no había vuelto de lleno a su actividad diaria en el partido, pues su vuelta dependía de una cirugía pendiente.

En el mismo contexto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, resaltó la importancia de la prevención y la investigación, enviando un mensaje de apoyo a los enfermos de cáncer y sus familias por medio de la misma red social. Según remarcó Feijóo en declaraciones recogidas por Europa Press, la prevención, la investigación y el diagnóstico temprano representan herramientas fundamentales para salvar vidas. Desde su perspectiva, el compromiso del Partido Popular consiste en acompañar, respaldar y no dejar a nadie atrás en esta lucha.

En los mensajes publicados tanto por Sémper como por Núñez Feijóo se pone en valor la colaboración de los profesionales sanitarios y el entorno más cercano a los pacientes como apoyo fundamental durante todo el proceso. Conforme recoge Europa Press, ambas figuras políticas han expuesto el papel que desempeñan familiares, amigos y especialistas como parte integral de la respuesta social ante la enfermedad.

La reiteración en la idea de que el diagnóstico precoz incrementa las posibilidades de curación se sostiene tanto en la experiencia personal de Sémper como en el enfoque planteado por la dirección del Partido Popular. Europa Press recordó que Sémper indicó ante la opinión pública que la detección de su tumor en etapa inicial mejoró de manera sustancial su expectativa médica.

El Día Mundial contra el Cáncer sirve como marco para que representantes políticos y afectados de manera directa por la enfermedad refuercen la visibilidad de la necesidad de investigación continuada y la evaluación médica temprana, según documentó Europa Press. Estas declaraciones se producen en el contexto de una jornada en la que instituciones y asociaciones en todo el mundo refuerzan sus campañas de acceso a tratamiento, atención integral y promoción de políticas dedicadas a mejorar la detección y las tasas de supervivencia.

Tanto Sémper como Feijóo emplearon sus plataformas digitales para insistir en el acompañamiento institucional a los pacientes y para hacer un reconocimiento público a quienes contribuyen diariamente a la atención sanitaria y emocional de personas afectadas por el cáncer. De acuerdo con Europa Press, el mensaje de ambos dirigentes pone especial énfasis en que la lucha contra esta enfermedad requiere no solo avances científicos, sino también redes sólidas de apoyo y respaldo colectivo.

CáncerDía Mundial contra el CáncerBorja SémperPartido PopularAlberto Núñez FeijóoOncologíaEspañaDiagnóstico precozInvestigación médicaQuimioterapiaEUROPAPRESS

