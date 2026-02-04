Espana agencias

Sánchez dice que para que Europa pase a ser un "proveedor de seguridad" necesita gastar el 2% del PIB en Defensa

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que para que Europa pase a ser un "proveedor de seguridad" necesita gastar el dos por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en Defensa.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo durante una entrevista concedida en Dubai y emitida anoche en el programa Quest Means Business de la CNN, recogida por Europa Press. Pedro Sánchez ha explicado que "Europa tiene que pasar de ser un consumidor de seguridad a un proveedor de seguridad".

Eso significa, ha señalado, que Europa necesita invertir en su propia seguridad e industria de defensa: "Eso significa que lo que necesitamos hacer es gastar ese dos por ciento de nuestro PIB en defensa de la UE".

Además, ha añadido que el objetivo "más desafiante" que tiene ahora Europa es "reforzar el pilar" de la UE en la OTAN.

En este sentido, Pedro Sánchez ha admitido que la política de Donald Trump ha sido la mayor llamada de atención a Europa en relación con la OTAN, como ha afirmado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pero al ser preguntado por los compromisos y la ejecución de estos, el jefe del Ejecutivo español ha respondido rotundo: "estamos cumpliendo".

EUROPA DEBERÍA ACTUAR MÁS "RÁPIDO" EN LOS ACUERDOS COMERCIALES

Dicho esto, ha añadido que lo que necesita hacer la UE es "profundizar" en el mercado único y abrirse a otros mercados, como se ha hecho al cerrar el acuerdo con Mercosur. Junto con esta actuación, Sánchez ha señalado que se está cerca de concretar un acuerdo comercial muy positivo con la India y ha apuntado que posteriormente habrá otros "acuerdos de libre comercio con Malasia y otras regiones del sur de Asia".

En opinión de Pedro Sánchez, Europa está haciendo sus deberes, aunque cree que "quizá" tendrían que hacerlo "más rápido". No obstante, ha señalado que ese "es el camino correcto a seguir por la UE en los próximos años".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rodríguez afirma seguirá negociando con Junts y "peleará" para que el Congreso no tumbe la moratoria de desahucios

Rodríguez afirma seguirá negociando con

Bolaños tacha de "discurso político" la reclamación de Perelló para más jueces y recuerda las 500 nuevas plazas

Bolaños tacha de "discurso político"

El TSJA rechaza las medidas de la promotora Azata para frenar al Gobierno en la expropiación del Algarrobico

El TSJA rechaza las medidas

Bustinduy acusa a Abascal de "lamerle las botas" a Elon Musk por apoyar al empresario en sus insultos a Pedro Sánchez

Bustinduy acusa a Abascal de

Tellado augura "un castigo electoral" al PSOE en Aragón y acusa a Sánchez de depender de la polarización y de Vox

Tellado augura "un castigo electoral"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los partidos de Sumar impulsan

Los partidos de Sumar impulsan mociones en ayuntamientos donde tienen concejales para declarar zonas tensionadas, prohibir compras especulativas y prorrogar alquileres

Las Cortes españolas incumplen la Constitución al actuar como “simple buzón” de solicitudes ciudadanas y derivarlas “sin garantías de seguimiento ni evaluación de impacto”

La Justicia avala el despido de una trabajadora que no acudía a su puesto, pero aparecía fichada porque un compañero registraba su entrada

Procedente el despido de un trabajador que se presentó a la mina bajo los efectos del alcohol y, tras dar positivo, admitió que no era la primera vez

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

ECONOMÍA

La ministra de Vivienda confiesa

La ministra de Vivienda confiesa que le “encantaría intervenir con un 155” la Comunidad de Madrid: “No está asumiendo sus competencias”

La subida de las pensiones entra en vigor este miércoles: así quedan las cuantías para 2026

Los sindicatos llegan a la reunión con Puente muy lejos de un acuerdo y exigen un “plan de choque real” para evitar la huelga en Renfe

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este es el error más común que comete la gente al contratar un seguro de cualquier tipo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de febrero

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona