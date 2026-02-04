ERC se suma a PP y Vox en el Senado para exigir la dimisión de Puente tras los accidentes de Adamuz y Gelida

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se ha sumado a PP y Vox para aprobar este miércoles una moción en el Pleno del Senado que exige la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y el "caos" ferroviario en la red de Rodalies, y reclama la adopción de medidas urgentes para solucionar las "innumerables incidencias" en los trayectos de media y larga distancia y en Cercanías.

El texto ha salido adelante con los 151 votos a favor del PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro (UPN), siete abstenciones de Junts, Agrupación Herreña Independiente, Coalición Canaria (CC) y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y el voto en contra del PSOE y el resto de grupos.

En el texto de la iniciativa, los 'populares' cargan contra la "nefasta gestión" de Puente, reprobado en la Cámara Alta en tres ocasiones en la presente legislatura, a quien responsabilizan del "grave deterioro de la calidad de los servicios públicos" dependientes del mismo, "cuyo último episodio han sido los graves accidentes de tren de Adamuz y en Rodalies".

También le confrontan su "actitud" a la hora de "difundir falsedades y desinformar a la ciudadanía para esquivar su responsabilidad en los últimos accidentes", y reclaman la puesta en marcha de acciones como la actualización de los protocolos de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario, la implantación de sistemas de comunicación y localización en todos los trenes o el impulso de un protocolo de análisis de incidencias en infraestructuras que provoquen más de 20 minutos de retraso, entre otras.

"COLAPSO" DEL SISTEMA FERROVIARIO, SEGÚN EL PP

El encargado de defender la moción ha sido el senador Gerardo Camps, quien ha asegurado que la dimisión de Puente "no puede esperar más" tras el "colapso" del sistema ferroviario español. "No es mala suerte, esto es una mala gestión sostenida, y la responsabilidad política es ineludible. No es mala suerte, es negligencia", ha sentenciado.

Camps ha afirmado que España lidera el número de descarrilamientos en Europa en el periodo comprendido entre 2020 y 2024, mientras que invierte "la mitad" en mantenimiento, criticando que, en su opinión, el Gobierno haya priorizado la "lógica contable" frente a "la seguridad de una infraestructura crítica.

"No llamamos asesinos a nadie, basta con decir la verdad: hubo un fracaso bajo una responsabilidad política concreta, y eso exige una dimisión inmediata. Puente, dimisión", ha zanjado.

EL PSOE LO NIEGA

Del análisis de Camps ha discrepado el senador socialista Marcos Albaladejo, que ha criticado un "alegato político desde el alarmismo y la confrontación", considerando "profundamente injusta" la utilización de la palabra "caos" para definir la "realidad del sistema ferroviario español, que bajo su punto de vista es "uno de los sistemas más importantes de Europa" sometido a "una modernización profunda".

Después de reprochar las "carencias acumuladas" de la red durante los gobiernos del PP, ha negado que exista un "colapso generalizado" y ha señalado que "pedir dimisiones de forma automática cada vez que se produce una incidencia" supone "banalizar la responsabilidad política".

"DEJADEZ" E "INCOMPETENCIA"

El senador de ERC Joan Josep Queralt ha recriminado al Ejecutivo su "incapacidad" para gestionar 470 kilómetros de la red de Rodalies y la "falta de inversión" en el sistema catalán, recordando que en el Parlament de Cataluña se han pedido "dimisiones aquí y allá", sin mencionar expresamente a Puente.

Más crítico ha sido el portavoz de Junts, Eduard Pujol, que ha tildado a Adif, Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como "la santísima trinidad de la incompetencia y la dejadez", al tiempo que ha subrayado que la movilidad en Cataluña es "un cubo de rubik sin solución".

Por su parte, el senador de EH Bildu Josu Estarrona ha criticado una moción que "busca hacer caer al Gobierno instrumentalizando un accidente tan grave como los de Adamuz y Gelida", si bien ha reconocido que "existen problemas en la red ferroviaria", como también lo ha hecho el senador del PNV Igotz López, que ha afirmado que la red "está deteriorada" por la falta de inversión de los gobiernos del PSOE y el PP.

UN CAOS "CRONIFICADO"

La senadora de Vox Paloma Gómez ha considerado como un "fracaso político" la gestión de Puente al frente del Ministerio de Transportes, a quien ha responsabilizado del "caos" que atraviesa el sistema ferroviario, con "retrasos continuos, cancelaciones sin explicaciones y trenes detenidos". "Cuando el caos se cronifica, cuando el sistema falla y se lleva vidas por delante, lo responsable es dar un paso al lado y dimitir", ha manifestado.

Posteriormente, la senadora de Geroa Bai Uxue Barkos ha admitido que el conjunto de la red ferroviaria está sometido a "la tensión de la incertidumbre" por la "falta de seguridad", que ha achacado al Gobierno, por lo que ha expresado la necesidad de "respuestas" y "compromiso público" de que el servicio de trenes "va a recuperar la normalidad.

Finalmente, la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Mar Caballero ha lamentado el "deterioro continuado e inadmisible" de la red, así como los "retrasos, las cancelaciones, las vibraciones y las roturas en las catenarias", argumentando que las "consecuencias de la mala gestión" son los "riesgos evidentes para la seguridad", por lo que se ha sumado a la petición de dimisión de Puente.