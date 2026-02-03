Unicaja cae el 2,5 % tras ganar un 10 % más y elevar su previsión de resultados 2025-2027

El aumento del objetivo de beneficio neto acumulado de Unicaja para el periodo del plan estratégico 2025-2027, que ha pasado de los 1.600 millones de euros estimados inicialmente a más de 1.900 millones, marca un cambio relevante en las perspectivas financieras del banco. Según informó EFECOM, la entidad también contempla la distribución de un dividendo de 443 millones de euros con cargo a los resultados de 2025; de esta cantidad, ya se pagaron 169 millones en septiembre. Estos anuncios motivaron a la analista Nuria Álvarez, de Renta4, a recomendar mantener la acción de la entidad y establecer su precio objetivo en 2,66 euros.

A pesar de esta mejora en las proyecciones, las acciones de Unicaja registraron una caída del 2,49 % en la sesión bursátil de este martes, convirtiéndose en el valor con mayores pérdidas dentro del índice IBEX 35, según publicó EFECOM. A las 11.20 horas (10.20 GMT), cada acción cotizaba en 2,9 euros, con un descenso de 0,074 euros respecto al cierre anterior. No obstante, en lo que va de año, el valor mantiene aún una revalorización acumulada del 4,39 %. Según los datos reportados por el medio, esta reacción negativa del mercado se produjo después de que Unicaja comunicara un beneficio neto de 632 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 10,3 % frente a los resultados obtenidos en 2024.

El informe de EFECOM destacó que, más allá del incremento en los beneficios y de las previsiones optimistas presentadas por la entidad, persisten incertidumbres ligadas al entorno financiero. El analista Sergio Ávila, de IG, subrayó que la principal incógnita para Unicaja se centra en la evolución de los tipos de interés, que han dejado de ejercer el efecto positivo de ejercicios anteriores en los márgenes del sector. La presión por la competencia en hipotecas y depósitos, así como la posibilidad de un deterioro en el ciclo crediticio, constituyen factores que podrían influir en el desempeño futuro del banco, añadió Ávila según consignó EFECOM.

Por su parte, EFECOM recogió las valoraciones de los analistas que analizan la consistencia de los resultados y el refuerzo de las previsiones estratégicas del banco. La división de los resultados entre el crecimiento del beneficio neto durante 2025 y la mejora prevista hasta 2027, según el plan estratégico de la entidad, ha sido interpretada como una señal de confianza en la generación de ingresos de Unicaja y en su capacidad para remunerar a los accionistas a través del reparto de dividendos.

La sesión bursátil reflejó, de acuerdo con los datos aportados por EFECOM, un contraste entre las cifras récord presentadas por Unicaja y la reacción de los inversores, preocupados por factores estructurales en el sector financiero español. En este contexto, las previsiones ajustadas del banco para el ciclo 2025-2027 y las recientes subidas del valor en lo que va de año aportan un matiz relevante sobre las expectativas del mercado respecto a la entidad y su posicionamiento en un entorno de cambios regulatorios y competitividad entre bancos.

Los analistas consultados por EFECOM señalaron que la evolución de los tipos de interés y la situación de los préstamos hipotecarios y los depósitos seguirán marcando la tendencia en el mercado bancario español. Las decisiones sobre distribución de dividendos y el establecimiento de nuevos objetivos financieros por parte de Unicaja se interpretan como movimientos estratégicos destinados a mantener la confianza de los inversores y asegurar el crecimiento futuro, dentro de un panorama que continúa condicionado por el comportamiento generalizado del sector y las incertidumbres económicas globales.

El seguimiento a la cotización de Unicaja, la respuesta de los inversores a los resultados y los ajustes estratégicos de la entidad figuran, según EFECOM, entre los factores de atención prioritaria para analistas y actores del mercado en los próximos trimestres, dadas las implicaciones de estos movimientos para el equilibrio y la competitividad del sistema financiero nacional.