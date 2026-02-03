Rebajan la pena a los dos agentes que lesionaron a una anciana que les recriminó aparcar el coche en una parada de bus

La resolución de la Audiencia Provincial de Granada consideró que la pena económica impuesta inicialmente a dos agentes de la Policía Local de Almuñécar resultaba desproporcionada en relación con los hechos, por lo que acordó rebajarla de 2.700 euros a 600 euros, manteniendo el resto de disposiciones de la sentencia de primera instancia, según informó Europa Press. El tribunal concluyó que ambos agentes emplearon un uso excesivo de su autoridad al tratar de introducir a una mujer jubilada, de 71 años, en el vehículo policial tras una discusión surgida por el estacionamiento del coche patrulla en una parada de autobús, en una actuación que terminó con lesiones para la mujer y una sanción para los funcionarios.

Europa Press detalló que el caso se originó sobre las nueve de la mañana del 24 de mayo del año anterior, cuando la mujer, quien había viajado en autobús desde La Herradura, observó que el vehículo policial ocupaba la parada, lo que impidió la correcta maniobra del autobús y provocó un atasco de vehículos. Ante esa situación, la septuagenaria comentó, sin dirigirse a nadie en particular: “La Policía aquí dando ejemplo”. Este comentario coincide con el momento en que los policías, que desayunaban en un bar cercano, salieron a la vía tras recibir similares críticas por parte de otros viandantes por la congestión generada, según reportó el medio.

El relato de hechos probados, ratificado por la Audiencia Provincial y recogido por Europa Press, señala que los agentes se acercaron a la mujer cuando se encontraba cruzando por un paso de peatones. Uno de ellos, en tono elevado, le ordenó “tú aquí”, acompañando la frase con un gesto para que se aproximara. La mujer, según el fallo, respondió que si el agente deseaba algo debía acercarse él, lo que llevó a una nueva advertencia por parte del policía: si no le daba el DNI, “le iba a costar dinero y que se metiera en el coche”. La mujer expresó que bajo ese trato no le entregaría el documento y reclamó un trato respetuoso.

La secuencia continuó con un forcejeo. El agente tomó del brazo a la mujer y tiró de ella para subirla al vehículo. Ella se sujetó a una señal de tráfico. El funcionario logró zafarla y trató de introducirla en el coche patrulla. Aunque la septuagenaria opuso resistencia dejando una pierna fuera para impedir cerrar la puerta, el agente intentó introducirla dando patadas en las piernas e incluso empleando la puerta del automóvil. Dada la dificultad, solicitó ayuda a su compañero, quien desde el interior terminó de introducir las piernas de la mujer para proceder al traslado, según consta en el fallo judicial al que tuvo acceso Europa Press.

El medio añadió que en dependencias policiales, cuando la anciana quiso telefonear a una hija, el agente intervino arrebatándole el teléfono “de malas maneras”, golpeando el aparato contra la mesa e impidiéndole contactar a familiares. Posteriormente, la mujer fue trasladada al cuartel de la Guardia Civil, donde recibió asistencia letrada antes de quedar en libertad hacia las 16 horas, momento en el que regresó a su domicilio en transporte público acompañada por el abogado de oficio.

La sentencia acreditó que la jubilada sufrió lesiones consistentes en daños en el hombro derecho y hematomas en las piernas a raíz de la intervención policial, según recogió Europa Press. Además, no consta que los policías informaran a la detenida de sus derechos, aspecto recogido en la valoración judicial de los hechos.

La resolución judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Almuñécar incluyó la condena por un delito leve de lesiones con el agravante de prevalimiento de autoridad, estableciendo una multa inicial de 2.700 euros más una indemnización de mil euros a la víctima. Asimismo, Europa Press precisó que el juzgado remitió testimonios al Ministerio Fiscal, por indicación de este, para valorar la posible comisión de un delito de detención ilegal por parte de los agentes.

Después de que los policías presentaran recurso de apelación, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada confirmó el relato de los hechos, pero estimó que la sanción económica impuesta inicialmente debía reducirse. El tribunal argumentó que la actuación policial, si bien probadamente excesiva, podía ser enjuiciada de manera independiente respecto a la causa abierta contra la septuagenaria por presunta desobediencia a los agentes. El fallo rechazó la petición de nulidad de actuaciones y desestimó los restantes alegatos de los recurrentes.

La sentencia, que Europa Press identificó como firme, descarta la posibilidad de recurso posterior. La Audiencia mantuvo la indemnización a favor de la víctima y reconoció el carácter excesivo de la actuación policial, lo que llevó a la disminución de la sanción monetaria impuesta a los policías, pero no a la modificación del resto de pronunciamientos.