Gamarra critica la "ineficaz" subida del gasto en defensa por parte del Gobierno ante la ausencia de unos Presupuestos

La falta de reconocimiento como profesión de riesgo para los militares y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España, en comparación con otros países europeos, ha motivado al Partido Popular (PP) a trasladar esta petición a las instituciones europeas mediante la promoción de una directiva comunitaria, según informó Europa Press a partir de un coloquio organizado por El Español. Partiendo de esta reivindicación, la dirigente del PP, Cuca Gamarra, ha puesto en cuestión el aumento del gasto en defensa anunciado por el Gobierno, argumentando que resulta ineficaz en ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados y de una planificación estratégica a largo plazo.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, Gamarra, quien ocupa la vicesecretaría de Regeneración Institucional en el partido, señaló que el incremento del presupuesto destinado a defensa únicamente resultará efectivo si cuenta con respaldo financiero estable y una hoja de ruta clara. Para la representante popular, las inversiones en el sector no deben verse como una política ideológica, sino como una consecuencia de los desafíos internacionales existentes, caracterizados por la inestabilidad. Remarcó que el verdadero debate político no radica en la conveniencia de invertir en defensa, sino en la fórmula y los mecanismos con que se impulsa dicha inversión.

La ex portavoz parlamentaria agregó que cualquier política en materia de defensa debe construirse a partir de un diagnóstico de amenazas actualizado y una evaluación precisa de las capacidades requeridas por las Fuerzas Armadas para enfrentarlas. Desde su perspectiva, la ausencia de un marco presupuestario plurianual y aprobado en sede parlamentaria supone un obstáculo para garantizar el desarrollo sostenido y eficaz de estas capacidades en el tiempo. Gamarra expresó que trabajar con las cuentas públicas de 2022 en el año 2026 constituye una anomalía que dificulta la planificación y la consecución de una estrategia sólida en seguridad nacional.

A este respecto, la vicesecretaria insistió en que ningún compromiso asumido respecto a medios y objetivos a medio y largo plazo puede ejecutarse sin un sistema de financiación plurianual que obtenga el visto bueno del Parlamento. Según informó Europa Press, Gamarra reclamó mayor claridad y control institucional sobre los fondos asignados a la defensa, recordando que la última propuesta del Ejecutivo en este ámbito se divulgó en forma de informe y no pasó por el Consejo de Ministros ni por un debate parlamentario. La dirigente del Partido Popular criticó que todavía no se conozca con exactitud el destino de los fondos, los criterios de inversión ni los responsables de tomar las decisiones operativas.

El medio Europa Press destacó también la posición de Gamarra sobre la necesidad de que las políticas de defensa se gestionen como políticas de Estado, con suficiente información, mecanismos de supervisión por parte del Parlamento y consensos que superen las limitaciones de una legislatura. Sostuvo que esta aproximación permitiría alcanzar una política de defensa que no solo beneficie a España a nivel interno, sino que también refuerce su posición como aliado dentro de la OTAN y la Unión Europea. Gamarra expresó que la aspiración de España a ocupar una posición de liderazgo en el continente requiere credibilidad como socio que cumple sus compromisos y respeta las normas compartidas.

Durante el coloquio, recogido por Europa Press, la dirigente popular atendió también a cuestiones relacionadas con los recursos humanos de las Fuerzas Armadas. Entre las principales demandas exposadas, se encuentra la necesidad de revisar las condiciones laborales, salariales y de carrera de los militares, así como la ley de tropa y marinería. Gamarra subrayó aspectos como la movilidad geográfica, la conciliación familiar, el acceso a la vivienda y la educación de los hijos como temas que requieren un mayor compromiso institucional. En este contexto, volvió a señalar que la falta de reconocimiento de la profesión de riesgo en España constituye una reivindicación histórica que el PP está trasladando al ámbito europeo, según detalló Europa Press.

Finalmente, la representante popular insistió en que para que España recoja los frutos de su peso económico en Europa y aspire a un sitio preeminente, el país debe demostrar coherencia entre los compromisos que asume y su conducta en el seno de las instituciones europeas y atlánticas. Advirtió que las aspiraciones de liderazgo deben ir aparejadas a una disciplina en la toma de decisiones y en la gestión institucional, evitando prácticas que, a su juicio, contravienen los procedimientos legales habituales en el "club" europeo.