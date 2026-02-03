El oro y la plata rebotan tras el desplome de las dos últimas sesiones

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El precio del oro, considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, y el de la plata, rebotan este martes después del fuerte desplome registrado en las dos últimas sesiones, en las que se alejaron de máximos históricos.

Según datos de mercado recogidos por EFE, a las 7.00 horas de este miércoles (6.00 GMT), el oro sube el 4,04 %, hasta los 4.849,90 dólares.

En la víspera, el oro cerró con una caída cercana al 5 %, aunque durante la sesión llegó a descender un 10 %, hasta tocar un mínimo intradía en los 4.402,95 dólares.

El viernes, el oro se desplomó otro 8,95 %, en la que fue su peor sesión desde el 15 de abril de 2013.

De esta manera, el oro se alejó de los máximos históricos que alcanzó el pasado día 29 de enero, en los 5.595,47 dólares.

El precio de la plata, por su parte, avanza a esta hora el 6,56 %, hasta los 84,50 dólares.

En la víspera, la plata llegó a hundirse más de un 16 % (mínimo diario en los 71,38 dólares la onza), aunque al cierre de la sesión, amortiguó la caída hasta el entorno del 5 %.

El pasado viernes, la plata se hundió un 26,36 %, una caída inédita desde que hay registros oficiales, en 1976.

La anterior caída más abultada de la plata al cierre de una sesión fue el 27 de marzo de 1980, cuando se dejó un 18,58 %, según datos de Bloomberg.

En estos dos últimos días de fuertes caídas, la plata ha llegado a perder más del 35,6 % desde los récords que alcanzó el 29 de enero, en los 121,65 dólares.

El oro también ha llegado a ceder más del 16 % desde los máximos del pasado 29 de enero.

El analista de XTB Manuel Pinto, destacó que el metal dorado se ha visto afectado por el anuncio de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) en sustitución de Jerome Powell.

Javier Cabrera, analista de XTB, explicó que "los movimientos de estos últimos días son más especulativos que fundamentales, ya que todavía nos quedan meses para conocer la política monetaria que llevará a cabo el nuevo presidente de la Fed". EFE