El brasileño Diogo Moreira muestra sus primeros 'destellos' en los test de Sepang

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- El brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), debutante en el campeonato del mundo de MotoGP de 2026, mostró sus primeros 'destellos' durante la jornada inaugural de los 'test' de Sepang (Malasia), que llegó a liderar durante algunos minutos.

Moreira llegó a encabezar la tabla de tiempos en la sesión matinal de MotoGP, si bien al término de la jornada ocupó la decimonovena posición, con todo el mejor debutante ('rookie') de la categoría, pues el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZF M 1 V4) acabó en la vigésima posición.

"Después de cuatro días de esforzarme al máximo, llegué a un punto en el que no tuve más remedio que caerme, pero he aprendido de ello", comenta Diogo Moreira, quien en la nota de prensa de su equipo explica la caída que sufrió al perder "la rueda delantera de la moto mientras iba a toda velocidad" y "no pude salvarla", subrayó.

"Tengo un pequeño hematoma, pero nada grave, si bien el accidente nos arruinó los planes, aunque en general tuvimos un buen día y tengo ganas de que llegue mañana", aseguró el piloto natural de Sao Paulo. EFE

