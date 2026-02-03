Adif dice que "es afectado" del apagón, no responsable, y admite problemas en días previos

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha defendido este martes que el gestor de la infraestructura ferroviaria "es un afectado, no un responsable" del apagón del 28 de abril de 2025, y ha insistido en que sus protecciones "funcionaron bien" tanto ese día como en anteriores, cuando el suministro "no era adecuado".

"Nosotros somos sufridores de un defecto de suministro, nada más", ha asegurado en la comisión del Senado que investiga el 'cero eléctrico', y ha reconocido que tuvo un conocimiento "casi inmediato" del evento del 22 de abril, que comunicaron al ministro de Transportes, Óscar Puente, porque fue "bastante potente".

De hecho, sobre el incidente se pronunció Puente en X (antes Twitter) ese mismo día 22, cuando publicó que un exceso de tensión en la red había provocado que saltasen las protecciones de las subestaciones desde Chamartín hasta Pajares.

Estos disparos se producen porque el suministro "no es coherente con lo que las instalaciones pueden absorber por calidad u oscilaciones, pero es un hecho único", ha manifestado De la Peña.

También ha explicado que Adif dio importancia a este hecho en cuanto a la afección al servicio -más de 10.000 personas se vieron afectadas ese 22 de abril-, pero no en lo que a un posible riesgo de apagón se refiere, principalmente porque no es su función.

En este sentido, ha recordado que el gestor de la infraestructura ferroviaria vende la energía a los operadores de los trenes, que son quienes tienen un contrato de transporte con los viajeros.

Como consecuencia de esta relación y tras quedarse sin energía durante el 'cero eléctrico', Adif colaboró "de la mejor manera" con los operadores y sus estaciones para que la afección a los viajeros por el apagón fuera "la menor posible".

"Soy responsable de minimizar los daños que ese apagón puede causar a los usuarios del transporte ferroviario (...) Usted le está recriminando a un afectado que no es responsable", ha respondido De la Peña a la senadora del PP Elena Castillo. EFECOM