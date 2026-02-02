Espana agencias

Vox dice que no hay avances en Extremadura e insiste en entrar en el Gobierno autonómico: ¿Para qué creamos el partido?

Guardar

Vox ha asegurado este lunes que "no hay avances" en las negociaciones con el PP extremeño que lidera María Guardiola y ha insistido en que su partido quiere entrar en el Gobierno extremeño. "Si no es para entrar en el Gobierno, ¿para qué montamos un partido?"; ha preguntado el portavoz nacional de Vox, José María Fúster.

En rueda de prensa desde la sede del partido, Fúster ha respondido así al ser preguntado si hay algún avance en las conversaciones con el PP de Extremadura o si está habiendo reuniones.

El dirigente de Vox ha señalado que "no hay avances", "ninguno", y augura que tendrá que haber más reuniones porque por lo pronto mientras el PP sabe lo que Vox quiere, Vox desconoce lo que los 'populares' están dispuestos a ofrecer.

Preguntado, en este punto, sobre el hecho de que el PP sostenga que Vox no quiere entrar en los gobiernos autonómicos, Fúster ha tachado de "cansino" el "permanente runrún" del PP. "Pero, ¿para qué montamos un partido si no es para entrar en el Gobierno? ¿Para qué montamos un partido si no es para gobernar?", ha dicho.

VOX NECESITA Y QUIERE GOBERNAR

Es más, ha subrayado que Vox necesita y quiere gobernar. "Queremos que los españoles sepan que pueden confiar en Vox", ha manifestado el diputado madrileño, para añadir que su partido tiene un sentimiento "contractual" con sus votantes y que defienden "con uñas y dientes" lo que han votado.

"Nosotros les prometemos algo, y lo vamos a cumplir. Y lo vamos a cumplir en los gobiernos o en la labor de oposición, allá donde no nos alcance. Pero claro que queremos entrar en los gobiernos, por supuesto, pero con las competencias muy delimitadas y muy claras, y con presupuesto", ha reiterado Fúster.

Y ha aclarado que en Vox ya no aceptan lo de que les den una consejería sin presupuestos para no hacer nada. "Por ahí no entramos", ha avisado, tras lo cual, con el micrófono aún abierto, se le ha escuchado decir: "Qué pesados son los del PP, de verdad, con lo de que no queremos gobernar".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ballesteros alerta de que la UE no suple la ayuda de EEUU a Ucrania por "falta de capacidad" en su industria de defensa

Ballesteros alerta de que la

Morant acusa a Feijóo de mentir en la dana para "ganar el relato" y le llama "mezquino" por citar a las víctimas de ETA

La titular de Ciencia tilda de “mentiroso de Catarroja” al líder popular, expresa que está “incapacitado para ejercer la política” y lo responsabiliza de omitir a los fallecidos durante la tragedia mientras recurre a la memoria de ETA

Morant acusa a Feijóo de

Sumar se abre a desgajar pensiones y desahucios en dos textos siempre que se aprueben a la vez y haya acuerdo con Junts

Sumar se abre a desgajar

Confirman seis años de prisión al patrón de una patera con 40 inmigrantes, entre ellos varios niños

Confirman seis años de prisión

Conceden el tercer grado al ex dirigente del PNV Alfredo De Miguel, condenado por corrupción a doce años de cárcel

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Adif pide a las operadoras

Adif pide a las operadoras ferroviarias suspender los últimos viajes del lunes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Hernando admite que se reunió con Leire Díez, que aseguraba que había una presunta investigación de la “policía patriótica” contra Pedro Sánchez

Detienen al sexto fugitivo de la lista de ‘Los 10 más buscados’: Julián Herrero Nieto, reclamado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

El Supremo deja en manos de la Audiencia Nacional la investigación todavía abierta del caso Koldo tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado

Comparecencia de Feijóo en la Comisión del Congreso sobre la DANA: el líder del PP dice que “no tenía autoridad” sobre las decisiones de Mazón

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Cuál es el precio de la luz en España para este martes

Super ONCE: números ganadores del Sorteo 2 de este lunes 2 de febrero

Sorteo 1 de Super ONCE: números ganadores este lunes 02 de febrero del 2026

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

La extenista que narra su

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia