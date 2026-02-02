Espana agencias

Feijóo, sobre si condena el insulto de una concejal del PP a Sánchez: "Por supuesto"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado este lunes el insulto de una concejal del PP al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante un mitin en Teruel con motivo de la campaña aragonesa para las elecciones del próximo 8 de febrero.

Los socialistas y varios ministros habían exigido a Feijóo que condenara las palabras de la edil del PP en la localidad de Vallanca (Valencia), Belén Navarro, que se desplazó a un mitin de Sánchez en Teruel este domingo y le llamó "hijo de puta".

Horas después emitió un comunicado para pedir disculpas y aseguró que pronunció esas palabras de manera espontánea aunque admitió que no debió hacerlo. "Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político". "La crítica política es legítima; el insulto, no", indicó.

A la salida de la comisión del Congreso que investiga la dana, los periodistas han preguntado expresamente a Feijóo si condenaba esos insultos al presidente del Gobierno y el líder de los 'populares' ha respondido: "Por supuesto".

