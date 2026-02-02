Ballesteros alerta de que la UE no suple la ayuda de EEUU a Ucrania por "falta de capacidad" en su industria de defensa

El general de brigada de Artillería y exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros Martín, ha alertado de que la Unión Europea (UE) no está siendo capaz de cubrir la ayuda que Estados Unidos está dejando de aportar a Ucrania con la desaparición de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), debido a la "falta de capacidad y de autonomía" en materia de industria en defensa europea.

Ballesteros ha señalado, en un encuentro organizado por El Español, que el conflicto se ha alargado durante años y sigue sin una salida cercana, ya que, según ha indicado, el presidente ruso, Vladimir Putin, no contempla el final de la guerra hasta alcanzar sus objetivos estratégicos. "Putin quiere que la guerra termine cuando consiga lo que él llama la Operación Militar Especial", ha afirmado.

En este escenario, el experto en geopolítica ha advertido de que la reducción del apoyo estadounidense, especialmente en el ámbito humanitario y energético, está teniendo un impacto directo en la capacidad de resistencia ucraniana. Aunque Europa mantiene su respaldo, ha subrayado que "no llega a cubrir" lo que Estados Unidos ha dejado de aportar.

LA DEPENDENCIA EUROPEA DE EEUU

En este sentido, el exdirector del Departamento de Seguridad Nacional ha insistido en que gran parte del material enviado por Europa a Ucrania ha sido adquirido a Estados Unidos, lo que evidencia esta dependencia en materia de armamento. "Es material que se compra fuera por incapacidad de Europa para producirlo", ha señalado.

Por ello, ha defendido la necesidad de potenciar la industria europea de defensa y ha instado a las empresas españolas a posicionarse desde el inicio en los grandes programas continentales, evitando incorporarse tarde a proyectos en los que los paquetes tecnológicos "ya están repartidos". "Si no entras en el minuto uno, cuando llegas los paquetes importantes ya están cogidos", ha señalado.

SOBERANÍA COMPARTIDA

Además, Ballesteros ha subrayado que la disuasión sigue siendo un elemento clave en el actual contexto internacional y que se basa en tres componentes: disponer de capacidades, la voluntad política de emplearlas y la incertidumbre sobre el umbral de uso. "Si ese umbral se conoce, el adversario puede tensar la cuerda hasta ese límite", ha advertido.

En este sentido, ha apostado por avanzar hacia una soberanía compartida, al considerar que los Estados europeos, de forma individual, no están en condiciones de hacer frente por sí solos a los desafíos actuales.

CIBERATAQUES Y AMENAZAS HÍBRIDAS

Por último, Ballesteros ha enmarcado la guerra de Ucrania en un contexto más amplio de amenazas híbridas, en el que los conflictos no se limitan al plano militar convencional. En este sentido, ha recordado que, ante la invasión rusa, España activó de forma anticipada los mecanismos de gestión de crisis y alertó del riesgo de ciberataques procedentes de actores vinculados a Rusia.

Según ha explicado, desde entonces se han producido numerosos ataques de denegación de servicio, intentos de extracción de información y acciones de ransomware, tanto contra administraciones públicas como contra empresas, lo que refuerza la necesidad de una coordinación constante y de medidas de ciberseguridad eficaces.

Ballesteros ha puesto como ejemplo episodios como el ataque que afectó al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mientras subrayaba que este tipo de amenazas forman ya parte central de los escenarios de seguridad actuales.